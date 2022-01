Bolsonaro acompanha velório e sepultamento da mãe no interior de São Paulo

O presidente da República Jair Bolsonaro desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (21) e embarcou em helicóptero para a cidade de Eldorado, no interior do estado paulista, onde acompanha o velório e sepultamento da mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, que faleceu nesta madrugada.

O helicóptero pousou em Eldorado por volta das 15h20. Ao desembarcar, o presidente seguiu de carro para o local do velório, acompanhado da esposa, Michelle Bolsonaro, e do filho Flávio Bolsonaro. O enterro está marcado para as 17h desta sexta no cemitério local.

Bolsonaro estava em compromisso oficial no Suriname, de onde partiria para a Guiana. Ao saber da morte da mãe, ele cancelou seus compromissos e retornou ao Brasil.

Nas redes sociais, o presidente postou vídeo de seu último encontro com a mãe, em que ele segurava suas mãos e ela gargalhava. Flávio Bolsonaro também postou um vídeo com fotos da avó e fez um agradecimento. “Vó, olhe por nós aí junto de Deus. Muito obrigado por tudo”, escreveu.

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bonturi Bolsonaro, morreu na madrugada de hoje. Ela estava com 94 anos e morava em Eldorado, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi informada.

- 28/março/1927.

- 21/janeiro/2022.

- Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro



- Com pesar o passamento da minha querida mãe.

- Que Deus a acolha em sua infinita bondade.

- Nesse momento me preparo para retornar ao Brasil. pic.twitter.com/iJBdbxkMMX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 21, 2022

O prefeito da Estância Turística de Eldorado, Dinoel Pedroso Rocha, decretou luto oficial e lamentou a morte da mãe do presidente. “Neste momento, nos unimos a todos os amigos e familiares, manifestando nossa solidariedade. Rogamos a Deus, que na sua infinita bondade e misericórdia conforte a todos neste momento de dor e saudade”, escreveu.

A Câmara Municipal de Eldorado também se solidarizou com a família Bolsonaro. “Nossa solidariedade e pêsames a todos os familiares e amigos. Que Deus a receba de braços abertos em sua infinita misericórdia e bondade, confortando a todos neste momento de despedida”, diz a nota.