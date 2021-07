Bolsonaro aceita bem início de alimentação, mas segue sem previsão de alta, diz boletim médico

Legenda: Chefe do Executivo nacional "continua evoluindo satisfatoriamente" Foto: Divulgação/Instagram

A direção do Hospital Vila Nova Star atualizou, na noite desta sexta-feira (16), o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com o novo boletim médico, ele aceitou bem o início da alimentação, mas ainda não há previsão de alta.

Durante a tarde, o chefe do Executivo nacional "continua evoluindo satisfatoriamente". Ele fez um exame de tomografia computadorizada do abdômen, "que evidenciou melhora do quadro de suboclusão".

A nota da unidade de saúde informou ainda que o presidente está seguindo os cuidados clínicos devidos. Durante a noite, ele recebeu a visita do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Pela tarde, os profissionais de Saúde que cuidam de Jair Bolsonaro emitiram um boletim médico explicando que ele estava "evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada".