Bia Kicis não reconhece Fernanda Pessoa e comete gafe em audiência na Câmara: 'peço que se retirem'

Em reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara nesta quarta-feira (9), a presidente do colegiado, Bia Kicis (PL-DF), cometeu uma gafe ao pedir que a deputada cearense Fernanda Pessoa (União) se retirasse da sala. No momento, ela demandava que pessoas sem mandato parlamentar se retirassem do local durante audiência com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

“Eu estava aqui observando, e tem presentes que não são parlamentares. Então, eu vou pedir que se retirem ou a Polícia Legislativa vai ser chamada a conduzir amigavelmente essas pessoas. Por favor, um representante da Polícia Legislativa. Tem uma senhora de blazer rosa ali mexendo no celular", disse Bia Kicis, referindo-se a Fernanda.

No mesmo momento, a cearense reagiu, afirmando ser deputada. Bia Kicis se desculpou: "Me perdoe, deputada, não identifiquei Vossa Excelência, mas não estou sendo desrespeitosa. Confundi, peço desculpas à deputada por não ter identificado Vossa Excelência", e reiterou a convocação da Polícia Legislativa para tirar os demais da sala de comissões.

Foi dado o direito de fala à Fernanda Pessoa, que expôs o seguinte: “Me senti realmente ofendida. Represento o estado do Ceará e fui a deputada mais votada do nosso partido”.

"Tá ótimo, parabéns, deputada, já pedi desculpas, não sei mais o que posso fazer", respondeu Kicis.

Audiência na Câmara

Nísia Trindade prestou esclarecimentos aos deputados sobre assuntos da pasta, entre eles, o piso nacional da enfermagem. Durante a audiência, os demais presentes foram alertados diversas vezes sobre o barulho durante a sessão, o que atrapalha o discurso de outros parlamentares.

Após cada fala da ministra, um grupo de apoiadores, sendo eles assessores e deputados, aplaudia e vibrava pelas respostas.

