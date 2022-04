Belo se filia ao PL e deve concorrer como deputado federal

O cantor Marcelo Pires Vieira, conhecido como Belo, se filiou ao PL e pretende concorrer ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro através da legenda nas eleições deste ano. As informações são do jornal Extra.

Recentemente, o pagodeiro se apresentou nos aniversários do governador do Rio, Cláudio Castro (PL) e do ex-secretário de Governo Rodrigo Bacellar (PL).

Essa não é a primeira vez que o artista flerta com a política, nas eleições 2014 ele ensaiou uma candidatura, mas, na época, em um partido diferente eque faz oposição ao atual: o PCdoB. No entanto, a candidatura não se concretizou.

Antecedentes criminais

Belo já foi preso três vezes e o passado criminal incomodou a ala chamada bancada da bala na Câmara dos Deputados, conforme o Extra.

A última vez que o pagodeiro teve a liberdade cerceada foi ano passado, por promover aglomeração durante um show realizado na Maré, Rio de Janeiro, em plena pandemia da Covid-19.

Já nas outras duas prisões, em 2002 e em 2004, o cantor foi denunciado por envolvimento com tráfico de drogas. Ele chegou a ser condenado e preso em regime fechado. Ele está livre do processo desde 2010, desde que a Vara de Execuções Penais concedeu indulto.