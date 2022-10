Bandeira do Brasil colocada por Bolsonaro no Planalto rasga

Devido a fortes ventos na manhã desta sexta-feira (21), uma bandeira gigante do Brasil instalada na fachada do Palácio do Planalto, em Brasília, rasgou.

De acordo com informações do portal Uol, a bandeira foi estendida a mando de Jair Bolsonaro (PL) na sexta-feira passada (14). Na ocasião, o presidente afirmou que seria colocada “em sua casa”, no Palácio da Alvorada, e não no Planalto.

Veja o vídeo da bandeira rasgada no Planalto

"Hoje pedi para aquele bandeirão que existe lá em Brasília, pegar uma usada, enorme, mandei botar lá no Alvorada, que é a minha casa. Acho que ninguém vai ter a coragem de falar 'retira daí se não vou te dar uma multa de não sei quanto por dia'. É a nossa bandeira do Brasil. A questão da censura vai devagar. Certas coisas você não perde de uma hora para outra. Você perde com o tempo", disse.

Uma de tamanho semelhante foi colocada no Palácio da Alvorada.

Falta de autorização prévia do Iphan

Após colocar a bandeira, o Governo Federal informou ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que o ato seria uma homenagem ao Bicentenário da Independência e à Proclamação da República.

Por ser considerado um Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, o Palácio do Planalto deve ter suas dinâmicas arquitetônicas respeitadas. Por isso, deveria haver uma autorização prévia do Iphan para que a bandeira fosse instalada, mas até então, o pedido estava sendo analisado pelo órgão federal.

Ainda segundo o portal, a bandeira no Planalto foi removida por funcionários após ser rasgada pelos ventos.