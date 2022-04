Assembleia Legislativa do Ceará libera uso de máscara nos ambientes internos

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) liberou o uso de máscaras nas dependências internas nesta quarta-feira (20), tornando facultativo o uso do equipamento de proteção contra Covid-19. A decisão foi tomada pela Mesa Diretora da AL-CE após reunião nesta manhã.

No dia 14 de abril, após anúncio de flexibilização da utilização do item no Ceará, a AL-CE manteve a obrigatoriedade até a reunião interna da Mesa Diretora.

No entanto, o Parlamento segue exigindo o comprovante das três doses contra Covid-19, respeitando o esquema vacinal completo, para entrada nos ambientes da AL-CE. Segundo a Casa, uma portaria sobre o assunto ainda será divulgada pela Primeira-Secretaria.

Liberação do uso de máscaras

Desde o dia 15 de abril, o uso da máscara de proteção contra a Covid-19 passou a ser facultativo em ambientes fechados em todo o Ceará. O anúncio do aumento de flexibilização do uso do item foi dado pela governadora Izolda Cela (PDT).

As exceções são equipamentos de saúde, como hospitais, policlínicas e postos, e veículos de transporte público. Detalhes foram divulgados no Diário Oficial do Estado do dia 14 de abril.

Há cerca de um mês, a obrigatoriedade caiu para lugares abertos. A nova medida foi acatada após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.