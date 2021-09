Assembleia Legislativa do Ceará cria Frente Parlamentar em Defesa da Cultura

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) passa a contar com uma Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Os 13 deputados que compõem o grupo, presidido por Guilherme Sampaio (PT), têm como principal objetivo ampliar as políticas públicas e o financiamento para o setor no Estado, explica o petista.

“A Frente tem papel de ser interlocutora, junto ao Executivo, das causas relacionadas à arte e cultura, trazendo as pautas dos artistas, produtores e militantes de defesa do patrimônio. Queremos produzir e debater iniciativas legislativas nesse campo da política cultural”, acrescenta o presidente da Frente Parlamentar.

Além do petista, o grupo terá na vice-presidência o deputado estadual Renato Roseno (Psol). “Em breve, teremos a discussão sobre a nova lei que regulamenta as parcerias do Estado com os artistas e os produtores no campo da cultura, que deve ser enviada no próximo mês para a Assembleia”, informa Sampaio.