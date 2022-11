Assembleia Legislativa deve ter expediente reduzido em dias de jogos do Brasil, diz Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), informou, nesta quinta-feira (17), que o expediente da Casa deve ser reduzido em dias de jogos da Seleção Brasileira durante a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Segundo o chefe do Parlamento cearense, o funcionamento da Casa deve estar alinhado com o decreto do Governo do Ceará. Nesta quinta, a governadora Izolda Cela (sem partido) anunciou que deve publicar o decreto reduzindo o expediente, para liberar os servidores estaduais uma hora antes do início das partidas da Seleção

Evandro Leitão Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará "Nós vamos alinhar com o Poder Executivo para que, em dias de jogos, sair algumas horas antes"

O objetivo é que os servidores da Casa e os parlamentares possam assistir aos jogos em suas residências ou onde preferirem. Ainda segundo Leitão, a medida não deve atrapalhar o andamento das sessões plenárias.

"Se tiver (sessão no dia do jogo), vai ocorrer mais cedo", destacou.