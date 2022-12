Assembleia aprova mudanças no contribuição da previdência dos militares do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, por 22 votos contra 8, na terça-feira (20), a mensagem do Governo que iguala a alíquota previdenciária cobrada dos Policiais Militares e Bombeiros Militares à mesma fixada para as Forças Armadas. Na prática, a medida mantém os 10,5% cobrados dos proventos dos PMs e dos bombeiros para a contribuição social.

O mesmo percentual é descontado também dos inativos e dos pensionistas. Esse ponto, inclusive, foi alvo de impasse entre deputados.

De acordo com o líder do Governo na Casa, deputado Júlio César Filho (PT), a matéria faz apenas uma alteração na legislação estadual para atender o que determina a lei federal 13.954/2019 sobre a cobrança estadual da contribuição previdenciária dos servidores militares.

Todavia, o deputado estadual Soldado Noelio (União) apresentou uma emenda para excluir pensionistas e inativos, cuja remuneração fosse até R$ 7 mil, da cobrança da alíquota - tendo em vista que o valor da taxa é fixa independente da faixa salarial. Ele ressaltou, inclusive, que a atual cobrança da alíquota previdenciária para pensionistas e inativos é inconstitucional.

"O que está em questão é que o Governo do Estado vem descumprindo a Constituição quando desconta indevidamente da aposentadoria dos militares a previdência baseada no valor da aposentadoria integral. [...] Traduzindo em miúdos, a Constituição diz que o governo pode descontar previdência do servidor que já está aposentado, mas só pode descontar acima do valor que ultrapassa o teto do INSS", explicou, em discurso na tribuna.

"Vai se aprovar mais uma inconstitucionalidade nesta Casa para que depois o prejudicado que corra atrás", completou.

Relator da matéria e líder do Governo, Júlio César Filho (PT) explicou o motivo de não ter aproveitado a emenda de Noélio e disse que a medida não era inconstitucional.

"Pela previsão, aplica-se aos militares a legislação federal que prevê uma alíquota, inclusive, inferior aos servidores em geral, com diferença apenas em relação à base de calculo para inativos. [...] A mensagem remete e vincula a proteção social dos militares à lei federal de 2019, não tendo o Estado competência para dispor de forma de contrária específica", afirmou.

Além disso, apontou que o artigo constitucional apresentado por Noelio para validar seu aditivo não inclui os militares. O deputado do União Brasil, contudo, discorda. "Quem passou essa informação para o deputado Júlio mentiu. Está publicado em decisões do STF que o parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição não se aplica apenas a servidores civis. É bem fácil de dispor isso", rebateu.

Obstrução

Com o plenário esvaziado no momento da disucussão da matéria, o petista lembrou que, se a medida não fosse aprovada até janeiro, a alíquota de 10,4% cobrada aos militares estaduais (e das Forças Armadas) atualmente, em alinhamento constitucional, subiria, por força de lei, para 14% em 2023 - igualando a contribuição dos servidores civis. Por isso, solicitou que os colegas não pedissem vistas ao projeto para que a análise seguisse por ainda nesta quarta-feira.

Ainda que não tenha pedido vistas, o deputado Soldado Noelio tentou obstruir a votação ao pedir votação nominal para analisar o projeto em plenário, tendo em vista o esvaziamento da sessão.

Assim que o pedido de votação nominal foi atendido pela Mesa Diretora, o líder do Governo pediu, durante seu pronunciamento na tribuna, a presença dos deputados no plenário - caso contrário, a matéria podia não ser votada por falta de quórum.

Apesar da tentativa de obstrução, o deputado Noelio reconheceu que a medida é necessária, mas reforçou que os militares aposentados que ganham até R$ 7 mil não deveriam pagar alíquota da previdência. No momento da votação, o quórum foi atingido após a chegada de deputados em plenário e também com a confirmação da presença no ambiente virtual - permitido pelas sessões híbridas da Casa.

O texto obteve 22 votos favoráveis contra 8.

Como votaram os deputados

Favoráveis

Davi de Raimundão (MDB): sim

Audic Mota (MDB): sim

Guilherme Landim (PDT): sim

George Lima (PDT): sim

Marcos Sobreira (PDT): sim

Agenor Neto (MDB): sim

Leonardo Araújo (MDB): sim

João Jaime (PP): sim

Antônio Granja (PDT): sim

Osmar Baquit (PDT): sim

Acrísio Sena (PT): sim

Augusta Brito (PT): sim

Gordim Araújo (PSDB): sim

Jeová Mota (PDT): sim

Júlio César Filho (PT): sim

Manoel Duca (PDT): sim

Nelinho (MDB): sim

Nizo Costa (PT): sim

Romeu Aldigueri (PDT): sim

Salmito Filho (PDT): sim

Tin Gomes (PDT): sim

Walter Cavalcante (PV): sim

Contra

Delegado Cavalcante (PL): não

Érika Amorim (PSD): não

Fernanda Pessoa (União): não

David Durand (Republicanos): não

Renato Roseno (Psol): não

Soldado Noélio (União): não

Tony Brito (União): não

André Fernandes (PL): não