Às vésperas da transição, relembre as propostas de Elmano para o primeiro ano de governo no Ceará

A transição entre as gestões da governadora Izolda Cela (sem partido) e do governador eleito Elmano de Freitas (PT) deve começar nesta semana. Faltando pouco menos de dois meses para a posse de Elmano, este período será usado pelo novo governante para ter acesso às informações da atual gestão.

Poderão ser acessados, por exemplo, dados referentes à implementação, acompanhamento e resultado de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades que integram a administração pública estadual.

Essas informações são necessárias para que, a partir do primeiro dia da nova gestão estadual, a equipe de Elmano de Freitas possa dar continuidade a atos administrativos e também iniciar a implementação de propostas feitas durante a campanha do petista.

Quando candidato, Elmano de Freitas destacou áreas prioritárias para a atuação logo nas primeiras semanas de Governo. Entre elas, destaca-se o combate à fome, ações na segurança, a geração de emprego e renda, além da implantação de propostas emergenciais – como mutirão para zerar filas de cirurgia no Ceará.

Uma das primeiras deve ocorrer antes mesmo do início da gestão. Elmano de Freitas garantiu que, caso eleito, teria paridade de gênero no secretariado, ou seja, será formado por 50% mulheres e 50% homens. A escolha do primeiro escalão costuma ser finalizada antes da data da posse.

Confira outras propostas do governador eleito Elmano de Freitas para o primeiro ano de mandato:

Segurança Pública

Em entrevista ao CETV 1ª edição, no dia seguinte ao primeiro turno, Elmano de Freitas afirmou que uma das primeiras ações será garantir "a chamada de mais profissionais de segurança".

Entre os concursos realizados pela atual gestão que ainda não convocou todos os concursados está, por exemplo, o da Polícia Civil. Além disso, outro concurso voltado à Polícia Militar foi anunciado pela governadora Izolda Cela, na última segunda-feira (31).

O objetivo é fortalecer o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), equipamento citado diversas vezes pelo governador eleito durante a campanha para o comando do Executivo estadual. O Centro irá reunir, em uma mesma estrutura, comandos de diferentes forças de segurança do Estado, como a Polícia Civil e a Polícia Militar.

Com isso, o foco será fortalecer a Inteligência, principalmente no combate a organizações criminosas no Ceará. A primeira etapa do Centro Integrado foi inaugurada em abril deste ano, mas uma parte do equipamento ainda está em construção.

"Vou colocar pra funcionar o Cisp, o mais moderno. Vamos ter a inteligência mais organizada do Ceará", disse durante debate do PontoPoder, do Sistema Verdes Mares, no dia 16 de setembro.

O aumento dos profissionais da segurança pelo governador eleito, no entanto, deve contribuir para a efetivação de outras propostas de campanha. Uma delas, é a ampliação do Batalhão de Raio – também citado como uma das ações prioritárias.

"Temos o desafio de espalhar o batalhão do Raio para todo o Ceará. Já temos 79% da população acompanhada pelo Raio, temos que chegar a 100%", disse em entrevista no dia 3 de outubro ao CETV 1ª edição. Outras das propostas na área de segurança feitas por Elmano de Freitas foi a ampliação das delegacias 24 horas em todo o estado.

Geração de emprego e renda

Em entrevista à colunista do Diário do Nordeste, Jéssica Welma, Elmano de Freitas ressaltou que a principal prioridade deve ser a geração de emprego e renda, principalmente em aproximação com o setor privado.

"Quero, desde o primeiro dia, ter uma relação muito próxima. Garantir o Estado de maneira equilibrada nas suas contas, mas intensificar a relação com o setor privado, para aumentar o investimento privado no Ceará", ressaltou no último dia 3 de outubro.

Para contribuir com isso, é necessário "garantir a infraestrutura para que esses empresários, que querem investir no Ceará, que tem grandes possibilidades".

Com discurso de continuidade ao Governo Camilo Santana e ao Governo Izolda, Elmano de Freitas também destacou a importância da "ação combinada do governo federal com o governo estadual" para a atração de investimento privado "com maior intensidade". O objetivo é tanto a geração de emprego como "continuarmos o projeto passo a passo".

Saúde

Tanto em debates durante a campanha eleitoral como depois do resultado do primeiro turno, Elmano de Freitas ressaltou como uma das primeiras ações na área de Saúde a realização de mutirão para a realização de cirurgias eletivas no Ceará.

"Vou fazer um grande mutirão, com a rede privada e a rede pública. Fazer chamamento público, que já está em execução da rede privada. De catarata e de outras. Tem fila de cirurgia em várias áreas", afirmou no debate eleitoral realizado pelo Sistema Jangadeiro, no dia 29 de setembro.

O mutirão, portanto, ocorreria tanto em unidades hospitalares pertencentes ao Estado, como em parceria com hospitais e entidades do setor público.

"O meu objetivo é que nenhum cearense deixe de ser atendido pelo sistema público de saúde", ressaltou o governador eleito em publicação nas redes sociais, ao falar sobre a realização do mutirão "logo no início do governo".

Outra proposta de Elmano para o primeiro ano de mandato foi a conclusão do Hospital Universitário, obra iniciada ainda em 2021 pelo ex-governador Camilo Santana (PT). A previsão é que a obra seja entregue em 2023.

Programa "Vai e vem"

Elmano de Freitas também apresentou proposta para o transporte no Estado. Inspirada em programa da Prefeitura de Caucaia para garantir a gratuidade na passagem, a proposição quer garantir passe livre para o transporte coletivo intermunicipal na Região Metropolitana de Fortaleza.

Com a previsão de um impacto orçamentário de R$ 300 milhões, a passagem gratuita deve começar a ser implementada ainda no início do mandato de Elmano à frente do Governo do Ceará, em 2023.

Combate à fome

Para 2023, um dos focos do governador eleito deve ser o combate à fome, informou durante entrevista ao CETV 1ª edição no dia 3 de outubro.

"Uma medida muito importante é nós garantirmos o combate à fome, porque infelizmente tivemos o retorno da fome no Brasil inteiro, no Ceará também tivemos essa dificuldade", disse em resposta a quais seria as ações emergenciais a serem feitas logo no início do governo.

Elmano acrescentou que deve ser feita uma ação conjunta com entidades para a realização de "campanha para que nenhum cearense fique nesse sofrimento de passar fome".

Apesar de não ter dado maiores detalhes sobre o que será feito no início da gestão, nessa entrevista, algumas propostas apresentadas pelo petista durante a campanha eleitoral tinha como foco garantir a segurança alimentar da população.

Uma delas, é a ampliação do cartão Mais Infância, benefício voltado para famílias com crianças de 0 a 6 anos. O objetivo, garantiu o então candidato, é dobrar o número de crianças atendidas para 300 mil.

Outra proposta foi garantir a implementação de cozinhas solidárias, inclusive em parcereia com instituições do terceiro setor e igrejas.