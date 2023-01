Arthur Lira, presidente da Câmara, é internado em hospital de Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) foi internado nesta quarta-feira (18) no Hospital DF Star, em Brasília. Ele estaria com um quadro de pedra nos rins, mas passa bem.

Conforme o portal Uol, o deputado federal deve passar a noite na unidade de saúde, onde será submetido a exames médicos. A assessoria do presidente da Câmara ainda não se posicionou.

O Diário do Nordeste procurou a comunicação da Presidência da Câmara, mas não conseguiu retorno.

Maratona para reeleição

Lira participa atualmente de uma maratona com as bancadas estaduais. As ações são parte de sua campanha para tentar a reeleição como presidente da Casa. O pleito ocorre no dia 2 de fevereiro.

Segundo a agenda do deputado, nesta manhã ele almoçou com parlamentares da Paraíba. Já no almoço, se reuniu com as bancadas dos estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul.