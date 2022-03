Arthur do Val recebe notificação do Conselho de Ética e deve responder em 5 dias úteis

O deputado estadual Arthur do Val (sem partido) recebeu, nesta quinta-feira (10), a notificação do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e, a partir de agora tem cinco dias úteis, ou seja, até a próxima quinta-feira (17), para apresentar uma defesa prévia.

A notificação foi enviada ao político através do e-mail sendo recebida pela equipe dele. As informações são do portal Uol.

O parlamentar, também conhecido como Mamãe Falei, enfrenta um processo que pode resultar na cassação do mandato como membro da Alesp. Ele virou alvo da inciativa após ter declarado, em um áudio, que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

Sob a justificativa de realizar ações humanitárias, o deputado estava no país do Leste Europeu, que está sob ataque da Rússia desde o último dia 24 de fevereiro. Em uma gravação vazada na semana passada, Arthur do Val focou na aparência das mulheres, tecendo comentários machistas e desrespeitosos.

Arthur do Val Deputado estadual “Mano, estou mal. Passei agora, 4 barreiras alfandegarias, duas casinhas pra cada pais. Eu contei, são 12 policiais deusas. Que você casa e faz tudo que ela quiser. Eu estou mal cara, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas que você se ela cagar você limpa o c* dela com a língua. Inacreditável. Assim que essa guerra passar eu vou voltar para cá”.

Após o episódio, o deputado estadual disse que as falas sexistas foram um "erro num momento de empolgação" e, depois da repercussão negativa do vazamento, ele desistiu da candidatura ao governo de São Paulo e se desfiliou do partido Podemos, com intuito de evitar uma expulsão.

Processo no Conselho de Ética

Na Assembleia Legislativa de São Paulo, foram apresentadas 21 representações pedindo a cassação do político. O Conselho de Ética da Casa resolveu unificá-las em um único processo e deve indicar o deputado Delegado Olim (PP-SP) como relator.

O novo encontro do Conselho de Ética está previsto para acontecer na sexta-feira (18) da semana que vem, às 11h, dia seguinte ao marcado para a entrega da defesa de Arthur do Val. Os nove integrantes do órgão devem analisar o posicionamento do deputado e dar sequência ao processo.