Arthur do Val entra em briga com ex-deputado Boca Aberta no Paraná; veja vídeo

O ex-deputado federal Emerson Miguel Petriv (PROS-PR), conhecido como Boca Aberta, brigou com o ex-deputado estadual Arthur do Val, em meio a uma manifestação do Movimento Brasil Livre (MBL) nesta quarta-feira (29). O caso aconteceu em Londrina, no Paraná. As informações são do Uol.

Devido à briga, Arthur do Val, que recebe o apelido de "Mamãe Falei", registrou um boletim de ocorrência contra Boca Aberta. Em 2021, Petriv foi cassado pelo Tribunal de Superior Eleitoral (TSE).

No vídeo, Boca Aberta desce de um caminhão, segurando um microfone, após ser cobrado por membros do MBL. "Tira a mão de mim", afirma. Petriv chega a dizer ofensas sobre Arthur.

As pessoas ao redor riem do caso, mas a confusão se intensifica depois de Boca Aberta dar um tapa em Mamãe Falei. "Você merece levar tapa na cara, rapaz", diz Petriv.

Entenda a briga

Do Val explicou que foi atrás de Boca Aberta para questioná-lo. "Vou mandar um recado para todo político dessa laia, do Brasil inteiro: 'não ache que você vai calar a gente, você não vai calar. Muito pelo contrário, isso dá mais força para a gente continuar fazendo o que a gente tem feito'", disse Arthur do Val, em vídeo publicado no YouTube.

Em outro vídeo, Boca Aberta apontou que foi agredido e ameaçado. "Vieram aqui ameaçar a família Boca Aberta. Um dos integrantes da quadrilha, que vieram aqui, estava armado [...] me acuaram os quatro, invadiram aqui o caminhão, junto com o Mamãe Falei, e ameaçaram eu e minha família".