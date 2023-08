Após reunião entre Elmano e Sarto, aliados baixam o tom das críticas na Câmara e na Assembleia

Esperado por oito meses, o encontro entre o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), já teve o primeiro impacto, ao menos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e na Câmara de Fortaleza (CMFor). Na primeira sessão após a reunião entre os gestores, os parlamentares das duas casas baixaram o tom das críticas aos adversários.

Os Plenários da Assembleia e da Câmara vinham sendo usados como arena para críticas de lado a lado. No parlamento municipal, Sarto concentra a maioria dos seus aliados. Já Elmano tem na Assembleia uma ampla base de apoio. Nesta quinta-feira (3), deputados e vereadores evitaram citar o encontro em seus pronunciamentos, contudo, em entrevista ao Diário do Nordeste, exaltaram o início do diálogo.

Líder do Governo Elmano, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) disse que a conversa entre o governador e os prefeitos foi uma demonstração de “relação institucional”. Além de Sarto, o chefe do Executivo estadual começou a receber outros prefeitos na última quarta-feira (2). O planejamento é de que todos os mandatários municipais sejam atendidos pelo governador.

“Vamos discutir convênios, contratos e parcerias que existem entre o Estado e as prefeituras, além de novos projetos que porventura prefeitos e prefeitas municipais desejam a parceria, a ajuda, a colaboração do Estado do Ceará”, disse o pedetista, que reforçou ainda que espera que os ânimos se acalmem na relação entre Prefeitura e Estado.

Na mesma linha de avaliação seguiu o deputado Guilherme Landim (PDT).

"Divergências políticas têm que ficar de lado quando o assunto é o serviço à população, precisamos ver isso acontecer em Fortaleza. Temos problemas graves como o atendimento à oncologia, temos muito o que avançar na segurança pública e fiquei feliz e esperançoso quando ouvi o governador falar que foi montada uma comissão, com todo equilíbrio, que vai fazer técnicos e secretários chegar a um denominador comum para atender melhor a população, isso é fundamental, a questão política fica para o ano que vem”, afirmou.

Cláudio Pinho (PDT), correligionário de Aldigueri, mas alinhado ao prefeito José Sarto, cobrou que, para além do encontro, os acordos financeiros previamente firmados em gestões anteriores sejam cumpridos.

Cláudio Pinho (PDT) Deputado estadual “Tem algo que precisa ser resolvido independente de alinhamento político. As cidades são independentes, o Estado é independente, mas tem que ter esse diálogo entre as equipes para poder fazer com que as coisas aconteçam. Fortaleza é a capital do Ceará, mas está sendo tratada como se não fizesse parte do Estado, era que o prefeito Sarto vinha cobrando”

Também mais próximo à gestão municipal, Queiroz Filho (PDT) exaltou o encontro, mas voltou a reclamar da demora com que ele foi marcado e comentou que isso pode deixar “sequelas”.

“Foi algo que demorou bastante para acontecer, foram 8 meses de Governo, quando se tem muitas ações que têm um impacto. Eu quero destacar que não é porque Fortaleza seja mais importante do que nenhum município, mas existem vários equipamentos públicos de Fortaleza que prestam serviços para o estado todo, por isso imagino que isso poderia ter acontecido antes”, disse o pedetista.

Na bancada do PT, o tom adotado na Alece foi mais ameno, mas ainda recheado de farpas contra o prefeito de Fortaleza.

Vice-líder do Governo, a deputada estadual Larissa Gaspar disse que espera uma “melhora” na gestão municipal a partir de agora.

Larissa Gaspar (PT) Deputado estadual “A gestão do prefeito Sarto está deixando muito a desejar na área da saúde, no transporte coletivo, na política cultural e ainda tem essa questão do lixo, então esperamos que, com esse suporte do Governo do Estado às políticas públicas de Fortaleza, elas possam melhorar”

Presidente do PT Fortaleza, o deputado estadual Guilherme Sampaio também criticou a gestão municipal e exaltou a postura do governador Elmano de Freitas.

“Quando você governa uma cidade ou um estado, você não tem muito tempo para arengar e para ficar atacando, você tem muitas responsabilidades. Espero que com a postura de parceria e cooperação do governador Elmano, não só com o prefeito Fortaleza, mas com todos os 184 municípios do Ceará, o foco de todos os gestores, incluindo o de Fortaleza, seja de conduzir o seu governo em uma relação harmônica e de colaboração com as demais instâncias de poder”, destacou.

Câmara Municipal de Fortaleza

Na Câmara Municipal, tanto aliados de Elmano como de Sarto ressaltaram a importância do encontro entre os dois gestores, principalmente para fortalecer a parceria administrativa entre Governo e Prefeitura — como foi a marca em mandatos anteriores. Apesar disso, alguns vereadores pedetistas ainda apontaram a demora no encontro — em discurso semelhante ao que vinha sendo repetido na Casa por parlamentares da base de Sarto nos últimos meses.

O clima, no entanto, é de otimismo de ambos os lados de que, a partir da retomada desse diálogo, projetos e obras possam caminhar na capital cearense. "A gente esperava esse encontro, tem que ter essa maturidade e isso é bom para o Ceará e para Fortaleza", ressalta o líder do PDT na Câmara e vice-líder do Governo Sarto, Didi Mangueira (PDT).

Ele aponta que a parceria administrativa é positiva para o Governo, já que muitos atendimentos de pacientes do interior do Estado são feitos nas unidades hospitalares da capital.

Didi Mangueira (PDT) Líder do PDT na Câmara e vice-líder do Governo Sarto "E isso sufoca Fortaleza, porque o morador de Fortaleza quando sofre um acidente e chega no Frotão, está ocupado na sua metade da capacidade pelo interior. Então, é preciso que o gestor de Fortaleza e o do Estado sentem para encontrar uma saída para resolver isso. Ou com mais recurso - para atender, para colocar mais gente, para dar mais vazão nesse atendimento - ou investir no Interior para que eles não precisem para cá"

Saúde foi definido como uma das áreas prioritárias e deve ser um dos focos do grupo de trabalho conjunto criado após a reunião e que deve ser comandado pela Secretaria de Governo da Prefeitura e pela Casa Civil do Governo. A iniciativa foi citada pelo vereador Lúcio Bruno como um indicativo da "volta" da parceria administrativa entre as gestões.

"Fortaleza não pode ficar apartada do Governo do Estado. Fortaleza é a capital do Ceará, representa mais de 30% da população e não poderia ficar apartada dos projetos do Governo. Torço para que realmente tenham se alinhado administrativamente", projeta.

O parlamentar considera que é necessário que "a política seja deixada de lado" na relação entre Prefeitura e Governo. "A eleição é só no próximo ano. Quando chegar, cada qual vai fazer o trabalho que deve ser feito", disse. A disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024 é apontada pelo vereador Adail Júnior (PDT) ao argumentar que pode não existir uma longevidade para a parceria entre as duas gestões.

"Essa união de PT com PDT em Fortaleza é alho e óleo, é um casamento já falido. (...) Dura no máximo nove meses, um ano. Imagine em junho, o Elmano ajudando o Sarto, tendo um candidato do PT", alfineta. Para o parlamentar, estava "passando da hora" do encontro entre Sarto e Elmano e diz esperar que a reunião "realmente gere frutos". "Nós fortalezenses estamos precisando dessa união de governador e prefeito para que a cidade ande", completa.

Demora para reunião

Também aliado de Sarto na Câmara, Lúcio Bruno cita a demora para a realização da reunião entre prefeito e governador, mas tanto ele como Didi Mangueira colocaram panos quentes sobre a situação. "O governador iniciou o mandato dele esse ano. Embora seja uma gestão de continuidade, mas cada qual tem seu tempo. Antes tarde do que nunca", disse Bruno.

"Estamos falando de dois gestores grandes, agendas diferentes, o governador chegando, ajeitando a casa, organizando a casa. A gente queria isso bem mais rápido, mas o tempo depende dessas duas agendas", concorda mangueira.

Um dos aliados de Elmano na Câmara Municipal, indagado sobre o tempo que levou para que a reunião ocorresse, Léo Couto (PSB) lembrou que o governador já havia estabelecido um cronograma para receber os prefeitos apenas em agosto. "E mostra o diálogo que o governador está abrindo com situação, oposição e com o prefeito Sarto não seria diferente", disse.

Indagado sobre se a demora poderia ter sido influenciada pelo governador ser agora de um grupo adversário do prefeito, ele nega. "O que vale é o que o governador Elmano vem fazendo já nesses oito meses grandes mudanças na cidade, juntamente com o governo federal", acrescenta. O parlamentar considera que, após a reunião, "se inicia um diálogo e se abre um campo vasto para conversar as decisões que impactam a nossa cidade. As questões políticas, ficam para o ano que vem".

A importância da parceria administrativa foi reforçada pelo vereador Dr. Vicente (PT). "Governo federal, governo estadual e governo municipal tem que trabalhar junto. (...) Ninguém pode pensar em trabalhar só. O governador não pode trabalhar só. Se sou prefeito de uma cidade, não posso trabalhar só. A gente tem que trabalhar junto para melhorar mais ainda o atendimento da população de um modo geral", ressalta.

Correligionário de Sarto, o vereador Júlio Brizzi (PDT) - que saiu da base aliada ao prefeito e tem feito gestos de aproximação ao Governo - ressalta a necessidade de retomar parcerias como vistas em gestões anteriores. "O povo não quer saber de briga de ninguém", ressalta. "Então, tem que encontrar formas dialogadas de soluções porque o povo quer resultado, o povo quer entrega".

Indagado sobre os impasses entre governador e prefeito, Brizzi aponta que não acha que exista nenhuma "perseguição" da parte da gestão estadual e existe uma tentativa de "criar rivalidade política". "O Sarto aumentou a passagem de ônibus, quis botar a culpa no governador. O Sarto tem um problema na saúde, quer botar a culpa no governador. Tem a taxa do lixo é porque caiu receita não sei da onde. Ele deveria assumir os seus compromissos, tem que liderar o grupo dele (...) e não querer jogar a culpa para um e pra outro" criticou.

