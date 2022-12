Após repercussão, vereadora recua sobre projeto que obriga música gospel em eventos da Prefeitura

A vereadora Tia Francisca (PL) retirou de pauta, nesta quarta-feira (7), a proposta para tornar obrigatória a contratação de cantores e bandas de música gospel em eventos promovidos pela Prefeitura de Fortaleza. Por meio de nota, a parlamentar disse que errou na "colocação textual" do projeto de indicação em questão.

Tia Francisca ainda se desculpou pelas palavras utilizadas e desejou sucesso aos demais segmentos no campo musical. "Em nossa ideia original, não visamos obrigar ou ditar que o segmento gospel seja incluído forçadamente nos eventos da cidade, mas reconhecer o gospel também como manifestação cultural, como acontece com as belíssimas apresentações culturais já existentes, apoiadas pela gestão", afirmou.

A vereadora declarou, também, que o objetivo foi contribuir com a valorização do segmento gospel e promover a "socialização familiar e cristã" na cidade.

"De maneira nenhuma foi minha intenção ferir nossa Constituição ou as demais religiões que são presentes em nossa cidade, que é tão plural e diversa. E há muita beleza nesta mistura da nossa gente, que marca a história e identidade do povo fortalezense. Entendemos que o Estado é laico e por isto iremos retirar a matéria de pauta, para readequar a proposta da indicação", completou.

A matéria do expediente de terça (6), na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), argumentava que a música gospel, inclusive, já era reconhecida como manifestação cultural "para fins de recebimento de benefícios da Lei Rouanet".

"Os evangélicos são grupos formadores positivos da sociedade brasileira, partcipantes de forma efetiva no processo de criatividade e do bem estar do ser humano", dizia o texto.