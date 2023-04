Após polêmica sobre 'sumiço', prefeito de Tianguá doa salário para compra de cestas básicas

O prefeito de Tianguá, Dr. Luiz Menezes (PSD), resolveu doar o próprio salário neste mês para compra de cestas básicas. O material será distribuído a famílias em situação de vulnerabilidade no feriado da Semana Santa. O anúncio foi feito pelo próprio gestor nas redes sociais, nesta quarta-feira (5).

De acordo com informações do Portal da Transparência, o vencimento mensal do prefeito é de R$ 15.612,50. No mês passado, o gestor chegou a ser notificado pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre suposta ausência da gestão municipal.

"Espero que esse pequeno gesto traga uma Semana Santa abençoada e mais feliz a todas essas famílias. Que nunca lhes falte comida na mesa e que suas vidas sejam repletas de felicidades", escreveu ainda o prefeito.

Dr. Luiz disse ainda que tomou a decisão em meio a um tempo de "paz e amor ao próximo", referindo-se à tradição cristã e aos ritos da Semana Santa.

O governador Elmano de Freitas (PT) decretou ponto facultativo nesta quinta-feira em alusão ao calendário.

O prefeito de Tianguá também postou fotos da organização das cestas básicas em seu perfil no Instagram. Dr. Luiz afirmou que contará com ajuda da Secretaria de Assistência Social para distribuição das cestas a famílias em situação de vulnerabilidade.

