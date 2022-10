Após MDB liberar filiados, Simone Tebet deve anunciar apoio a Lula nesta quarta-feira (5)

Candidata derrotada à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet deverá anunciar ainda nesta quarta-feira (5) o apoio à eleição do ex-presidente Lula (PT). Ela já havia dado sinalizações de que não apoiaria a reeleição de Jair Bolsonato (PL) ainda no domingo (2), após o resultado das eleições.

O MDB decidiu liberar os filiados e seus diretórios para apoiarem um dos dois candidatos no 2º turno. Dessa forma, Tebet não tem nenhum impedidivo formal para se juntar à campanha petista.

O MDB anunciou apoio a Tarcisio de Freitas (Republicanos) nesta quarta (5). Já E o ex-presidente Michel Temer deve se encontrar com Bolsonaro no fim de semana, e há expectativa de que anuncie apoio a ele.

Leia íntegra da nota divulgada pelo MDB

O MDB é o maior e mais democrático partido do País, o único com presença em quase todos os municípios. Tem convicções claras a favor da Liberdade, da Democracia e da Soberania do povo brasileiro, exercida por meio do voto direto.