Após encontro com líder chinês, Lula chega aos Emirados Árabes para novos acordos comerciais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta semana com o presidente chinês, Xi Jinping. Após dois dias em solo asiático oriental, ele deu continuidade a sua agenda pelo continente, agora, nos Emirados Árabes.

Lula chegou a Abu Dahi por volta das 7h (horário de Brasília), neste sábado (15). Lá ele deve se encontrar com o líder Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

O atual presidente do Brasil é o único a visitar oficialmente o país duas vezes, primeira viagem ocorreu em 2003. Além dele, Jair Bolsonaro também visitou os Emirados Árabes.

Conforme o governo brasileiro, os Emirados Árabes Unidos estão entre os três principais parceiros comerciais do Brasil no Oriente Médio. Em 2022, o comércio bilateral alcançou US$ 5,7 bilhões, aumento de 74% em relação a 2021, com superávit brasileiro de US$ 739 milhões.

Aliança comercial tem como destaque o agronegócio, que responde por quase 60% da pauta de exportações brasileiras ao país.

Encontro com Xi Jinping

Legenda: Lula em visita à China Foto: AFP

Nessa sexta-feira (14), último dia de viagem do presidente à China, Lula afirmou que aliança Brasil e China não causaria arranhões entra Brasil e Estados Unidos.

Atualmente, o país chinês está em uma disputa com Estados Unidos, parceiro histórico do Brasil, em áreas cruciais como comércio, indústria e tecnologia.

O líder brasileiro ainda declarou: "ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China".