Após disparo na José Avelino, vereador propõe câmeras nos uniformes da Guarda Municipal de Fortaleza

Um projeto apresentado nesta quinta-feira (16) pelo vereador Ronivaldo Maia (PT), na câmara Municipal de Fortaleza, quer implantar câmeras de monitoramento individual no fardamento de guardas municipais em Fortaleza.

Como se trata de um projeto de indicação, mesmo que seja aprovado pelos parlamantares, necessida que o prefeito José Sarto (PDT) acate a ideia e envie um novo projeto para tornar lei.

A matéria do vereador funciona como uma espécie de sugestão do parlamento ao Executivo, e pode ou não ser posta em prática no sistema de segurança da capital.