Após agressões verbais em plenário, líderes do PT e do PL fazem as pazes na Alece

Os deputados estaduais De Assis Diniz (PT) e Dra. Silvana (PL), líderes de seus respectivos partidos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), fizeram as pazes na sessão desta quarta-feira (29).

Há cerca de duas semanas, os dois parlamentares trocaram acusações e ameaças no plenário da Casa. Agora, sob as bênçãos do líder do Governo, Romeu Aldigueri (PDT), e do oposicionista Sargento Reginauro (União), De Assis e Silvana deram às mãos.

Embate

O bate-boca entre De Assis e Silvana começou, na verdade, com um pronunciamento do deputado Pastor Alcides (PL) citando o PT e a morte do ex-prefeito Celso Daniel.

O líder do partido na Casa então reagiu. Sem citar nomes, disse que os adversários precisavam "lavar a boca para falar do PT".

A líder do PL rebateu, inclusive ameaçando o petista. "Olhe, o que aconteceu nesta casa, eu exijo retratação. Infeliz nenhum, desrespeitoso nenhum, machista nenhum bota lei nessa crente aqui", disse.

"Haja um infeliz e infame que mande uma líder como eu lavar a boca. Precisa que ele tenha certeza que eu não lhe quebre todos os dentes de uma pancada só", acrescentou.