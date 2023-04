Após 12 dias de internação, senadora Soraya Thronicke recebe alta

Após 12 dias de internação, a senadora Soraya Thronicke recebeu alta neste domingo (12). A parlamentar foi diagnosticada com uma urticária severa e ainda terá de ficar em casa por alguns dias.

A senadora estava internada no Hospital DF Star, em Brasília, e foi tratada com corticoide e anti-histamínico, por via intravenosa.

O QUE É URTICÁRIA AUTOIMUNE SEVERA?

A condição possui sintomas comuns como erupções cutâneas, sensação de queimação e coceira por toda a pele. Ainda conforme a publicação, o caso da parlamentar não foi detalhado, no entanto, cerca de metade dos registros da patologia severa são provocados por alguma doença autoimune, como o lúpus.