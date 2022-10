Após 1° turno das eleições, Assembleia Legislativa volta a ter sessões três vezes por semana

As sessões plenárias na Assembleia Legislativa do ceará (AL-CE) voltarão a ocorrer três vezes na semana: nas terças, quartas e quintas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (10) pelo presidente da Casa, deputado estadual Evandro Leitão (PDT).

A frequência das sessões havia sido reduzida durante o período eleitoral. Em setembro, por exemplo, apenas uma sessão foi realizada. Outros serviços ao cidadão ofertados pela AL, no entanto, continuaram a ser oferecidos.

Ainda de acordo com Evandro, as sextas-feiras ficarão reservadas para "sessões especiais", conforme diz o Regimento da Casa.

Os parlamentares poderão continuar participando de forma híbrida, ou seja, presencial ou online. As galerias do Plenário já podem ser usadas por pessoas que desejem acompanhar as sessões.

