Antonov desmente ter desistido de investimento de US$ 50 bi da Ucrânia após fala de Lula

A estatal ucraniana Antonov desmentiu na quarta-feira (26) a informação de que suspendeu o investimento de US$ 50 bilhões no Brasil após as recentes declarações do presidente Lula (PT) sobre a guerra da Ucrânia.

Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa disse que a informação é "falsa", que "não possui um representante autorizado no Brasil com autoridade para falar ou representar os interesses da empresa" e criticou meios de comunicação brasileiros por divulgação de notícia fake.

A companhia explicou no comunicado que realiza constantes consultas para negócios com parceiros estrangeiros, incluindo o Brasil, e enfatiza seu interesse de cooperação com o país no campo de tecnologias de aviação.

Além disso, disse que "apreciará as iniciativas oficiais da parte brasileira no que diz respeito ao estabelecimento de cooperação mutuamente benéfica".

Por fim, reforça que as informações divulgadas pela imprensa brasileira não representam o posicionamento oficial da companhia.

"Para evitar manipulações e o agravamento da parceria internacional, bem como levando em consideração a atual situação internacional causada pela invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, a Antonov solicita gentilmente aos meios de comunicação de massa que verifiquem cuidadosamente as informações relacionadas às atividades, recebidas de outras fontes", diz o comunicado. (Veja nota completa abaixo).

Entenda o caso

A informação de que a intenção de investir no Brasil havia sido suspensa foi divulgado pela CNN Brasil, também na quarta-feira (26). De acordo com o canal, a fonte seria o governo de São Paulo, que teria divulgado uma nota à imprensa, via e-mail.

Segundo a reportagem, a nota do governo de São Paulo afirmava que representantes da estatal Antonov estiveram no Palácio dos Bandeirantes no dia 11 de abril para negociar o investimento no Brasil, mas que a negociação havia sido suspensa, após declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia.

"Diante das últimas declarações do Governo Federal, a Antonov decidiu suspender as negociações", diz trecho da nota reproduzida pela CNN.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o governo de São Paulo e a aguarda posicionamento sobre a nota divulgada pela Antonov.

Veja nota da empresa Antonov na íntegra

Atualmente, os meios de comunicação da República Federativa do Brasil estão compartilhando informações falsas de que a ANTONOV Company suspende as supostas negociações sobre o suposto lançamento da produção de aeronaves no Brasil.

A ANTONOV Company declara oficialmente que realiza constantemente consultas com parceiros estrangeiros de vários países, incluindo a República Federativa do Brasil, como parte de suas atividades visando a promoção de produtos e serviços no mercado externo.

No entanto, a ANTONOV Company não possui um representante autorizado no Brasil e não concedeu a quaisquer pessoas, incluindo escritórios de advocacia, qualquer autoridade para representar os interesses da Empresa.

ANTONOV Company enfatiza seu interesse no desenvolvimento da cooperação com a República Federativa do Brasil no campo de tecnologias de aviação e apreciará as iniciativas oficiais da parte brasileira no que diz respeito ao estabelecimento de cooperação mutuamente benéfica.

Assim, a reportagem da imprensa brasileira não é o posicionamento oficial da empresa ANTONOV. A fim de evitar manipulações e o agravamento da parceria internacional, bem como levando em consideração a atual situação internacional causada pela invasão em grande escala da Federação Russa na Ucrânia, a ANTONOV Company solicita gentilmente aos meios de comunicação de massa que verifiquem cuidadosamente as informações relacionadas aos atividades, que foi recebido de outras fontes.