Antônio Nei irá comandar a Secretaria da Infraestrutura, anuncia Elmano

O governador eleito, Elmano de Freitas (PT), anunciou Antônio Nei para comandar a Secretaria da Infraestrutura.

>> Confira os secretários anunciados até agora

Advogado formado pela Unifor, Antônio Nei já esteve como secretário-executivo da Secretaria das Cidades. Foi prefeito, vice e secretário municipal de Pereiro.

Ele também foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e atuou como conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Foi secretário-executivo de Pesca da Secretaria do Desenvolvimento Agrário.