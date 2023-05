'Antes de pensar em reeleição, tem que pensar no êxito da administração', diz Cid Gomes sobre Sarto

O senador Cid Gomes (PDT) disse, nesta sexta-feira (5), que o prefeito José Sarto (PDT) deve pensar primeiro na administração de Fortaleza antes de pensar em reeleição, para não deixar "o carro passar diante dos bois". O senador participou hoje do encontro do Consórcio Nordeste, no Centro de Eventos do Ceará.

Cid Gomes Senador do Ceará "Eu já disse e repito: antes de a gente pensar em candidatura para a reeleição, a gente tem que pensar na administração. Eu estou ofendendo o Sarto? De maneira nenhuma, acho que estou até, de alguma forma, contribuindo para que ele não deixe o carro passar diante dos bois. Antes de pensar em reeleição, ele tem que pensar no sucesso, no êxito, da sua administração, na responsabilidade que já lhe foi dada.

Nas últimas semanas, Sarto e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), têm protagonizado disputas internas no PDT sobre a sucessão na Capital. Uma das principais lideranças do partido no Estado, Cid já mandou recado para Sarto em outras oportunidades, ao dizer que o prefeito deveria "trabalhar e parecer que está trabalhando".

Nesta sexta, ele disse que o gestor da Capital parece estar "mais animado", o que é "um primeiro passo" para pensar em concorrer em 2024, conforme o senador.

"Antes de pensar numa segunda (gestão), ele tem que prestar conta e ter aceitação da população. (...) Eu tenho sentido que ele está mais animado, e isso é um primeiro passo. Não precisa ele ter aprovação de 100% da população para se candidatar à reeleição, mas tendo aprovação de um percentual razoável, viabiliza", acrescentou o senador.

Procurada, a assessoria de imprensa do prefeito José Sarto informou que o gestor já disse, nesta quinta (4), após encontro do Diretório do PDT Fortaleza, que está focado na administração, diferente daqueles que têm colocado nomes à disposição.

"Eu tenho uma missão, que me tira praticamente a voz. Todo dia, eu acordo cedo, vou trabalhar, vou para a rua. Se o dia tivesse 48 horas, ainda era pouco eu trabalhar todo dia até pensar em eleição no ano que vem. Imagino que assim seja também com outras candidaturas. Candidaturas precoces, agora, é mais de quem não tem muito serviço a fazer. Se você quiser abrir a minha agenda, eu acordo 5h30 da manhã e vou entregar uma escola de tempo integral, vou visitar uma obra que está sendo feita uma drenagem de pavimentação", declarou o Sarto após encontro do PDT na quinta (4).

Ventilação de nomes

Questionado sobre a ventilação do nome de Evandro Leitão por petistas e pedetistas para a disputa na Capital, Cid Gomes ressaltou que o colega "é um excelente quadro", mas não aprofundou o assunto. Enquanto deputados estaduais da legenda defendem o nome do colega para a disputa, a cúpula do PDT em Fortaleza aponta que Sarto é "candidato natural à reeleição".

Cid Gomes Senador do Ceará "Outros nomes vão surgir, especula-se o nome do Evandro. O Evandro é um excelente quadro, mas está cedo pra gente falar disso. Eu vou seguir o conselho do Elmano: antes de pensar em 2024, a gente tem que agir e atuar, principalmente nós que temos mandato, em 2023"

Sobre os convites para se filiar ao PT, nesta quinta (4), Evandro agradeceu, mas disse que ainda estava cedo para tratar sobre o assunto. Na ocasião, ele também revelou que se sente "preterido" pelo PDT devido à postura da agremiação em relação a compor a base do Governo do Estado.

Até o momento, o PDT não unificou sua situação em relação ao mandato de Elmano de Freitas (PT). Com isso, parlamentares da legenda na Assembleia se dividem entre base e oposição — sendo esta última formada por um trio de parlamentares próximos ao ex-prefeito Roberto Cláudio, que defende ser oposição ao Elmano.

Quanta à possibilidade de outros quadros do partido deixarem a legenda devido à falta de postura do PDT em relação ao Governo Elmano, Cid minimizou.

"Divergências são naturais e devem ser compreendidas. Qual é o partido que é uníssono em todos os assuntos? Não existe", finalizou.