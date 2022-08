Após veto, Moraes libera campanha do Governo Federal sobre a Independência do Brasil 'com ressalvas'

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vetou e depois liberou uma campanha publicitária do Governo Federal sobre os 200 anos da Independência do Brasil. Ele havia proibido a divulgação alegando "viés político".

Segundo Moraes deve ser feitas alterações no conteúdo da propaganda para atender à legislação eleitoral. Será proibido usar comunicações de governo na campanha. As informações são do G1.

Só poderão ser identificados os ministérios do Turismo, da Defesa e das Relações Exteriores, os responsáveis pela peça publicitária. As palavras "governo" ou "gov" não podem aparecer.

O trecho que "excede à informação da população acerca do Bicentenário da Independência, com eventual conotação eleitoral" deverá ser excluído.

A parte em questão é: "E essa luta também levamos para o nosso cotidiano, para a proteção das nossas famílias e sobretudo, para a construção de um Brasil melhor a cada dia....".

Viés político

Anteriormente, Alexandre de Moraes havia dito que os slogans do jeito que estavam faziam "alusão a pretendentes de determinados cargos públicos", mostrando claro viés político. A propaganda poderá sair se os pontos destacados forem corrigidos.

"Inegável a presença dos requisitos pela importância histórica da data, em especial para comemorações dada a dimensão do país e seus incontáveis feitos durante esse período de independência. No tocante à urgência, verifica-se a importância do pertencimento à nação, que agora de forma democrática, vem se perpetuando o país", pontuou Moraes em novo despacho nesta tarde.

O governo federal havia argumentado ao presidente do TSE que a campanha se fazia necessária "nesta importante data comemorativa com valorização das principais figuras históricas do Brasil".