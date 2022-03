Alcolumbre e governador do Amapá são localizados após helicóptero ficar sem contato

O governador do Amapá, Waldez Goés (PDT) e o senador Davi Alcolumbre (UB-AP), ex-presidente do Senado, foram localizados na noite deste domingo (27) após o helicóptero que os transportava ficar sumido por quatro horas.

De acordo com o governador, em publicação nas redes sociais, a aeronave teve de fazer um pouso, por segurança, devido a chuvas intensas na região, no município de Mazagão.

O incidente foi confirmado pela Secretaria de Segurança do Amapá. O helicóptero decolou da cidade de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, por volta das 15h, com destino à capital. Os dois políticos visitaram a região atingida por fortes chuvas no fim de semana.

Diante do mau tempo, as torres de comunicação perderam contato por cerca de quatro horas. "Não houve qualquer incidente com o helicóptero ou seus ocupantes", disse a nota do governador.