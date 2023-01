Alckmin assume pela primeira vez a Presidência da República

Na noite deste domingo (22), o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), assume como presidente do Brasil. Essa será a primeira vez que ele substituirá interinamente o chefe do Executivo nacional, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O petista viajará à Argentina para cumprir uma série de agendas ao longo da semana em Buenos Aires. Esta será a primeira viagem de Lula ao exterior após assumir o cargo.

O presidente deve ficar na Argentina até terça-feira (24), em seguida, retorna ao Brasil.

Quem é Geraldo Alckmin?

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi governador de São Paulo.

Ao todo, ficou quatro mandatos no governo estadual: entre 2001 e 2002, quando assumiu após a morte de Mário Covas; foi eleito ainda em 2002 e, posteriormente, em 2010, ficando no cargo por dois mandatos, até 2018.

Ele também já foi vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito de Pindamonhangaba, sua cidade natal no interior paulista, e vereador do mesmo município.

Um dos fundadores do PSDB, Alckmin ficou 33 anos no partido. Na legenda, disputou duas vezes a Presidência da República. Em 2018, obteve apenas 4,76% dos votos. Em 2006, perdeu para Lula no segundo turno, com 39,17% dos votos válidos.

