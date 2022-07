13% do diretório do PDT, mulheres deram maioria de votos a Roberto Cláudio em disputa com Izolda

A votação do diretório estadual do PDT que escolheu, nesta segunda-feira (18), o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como pré-candidato ao Governo do Ceará teve participação de apenas 11 mulheres - o que representa 13% dos 84 integrantes do diretório. Dentre elas, a votação foi bem maior ao ex-gestor: 8 votaram em Roberto Cláudio contra 3 votos para a governadora Izolda Cela (PDT).

Após ser preterida na votação interna do partido, a governadora - uma das integrantes do diretório estadual -, a recebeu a "solidariedade" de mulheres que estão na política as quais chegaram a levantar possibilidade de "violência política de gênero" ter sido determinante na derrota.

A deputada federal Luizianne Lins (PT) afirmou que a governadora "teve seu direito à reeleição impedido pela violência política de gênero".

Vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará, Augusta Brito ressaltou que, apesar do fato de as mulheres serem "maioria da população e do eleitorado", isso "não se reflete na política, dentro dos espaços de decisão".

Augusta Brito Deputada estadual "Hoje, infelizmente, o PDT decidiu que a primeira mulher Governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição. (...) Seguiremos juntas, firmes e na luta".

A vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar (PT), também prestou "solidariedade" à governadora e destacou que "a política é um espaço muito desigual e por vezes cruel com as mulheres".

Larissa Gaspar Vereadora de Fortaleza "Violência política de gênero se traduz de diversas formas, e uma delas é negar, sem nenhuma causa política justificável, que uma governadora com a qualidade de Izolda Cela possa concorrer a sua reeleição".

Co-vereadora no mandato coletivo Nossa Cara, Adriana Gerônimo (Psol) lamentou "todo o processo de violência política de gênero ao qual (Izolda) foi imposta" e disse que a decisão do PDT acaba por "não mudar o retrato do poder".

Apoiadora do prefeito Roberto Cláudio, a vereadora de Fortaleza, Enfermeira Ana Paula (PDT) fez publicação nas redes sociais comemorando a vitória do ex-prefeito na disputa interna. "E vamos com tudo! Avisa que é ele", celebrou a parlamentar.

Após comentário de uma seguidora pedindo por uma "sociedade mais justa para mulheres" e criticando a derrota de Izolda Cela, a vereadora respondeu apenas que a decisão sobre a pré-candidatura ao Governo do Ceará "não é uma questão de gênero".

Legenda: Em resposta a seguidora, a vereadora Enfermeira Ana Paula disse que a escolha do PDT "não é uma questão de gênero" Foto: Reprodução/Instagram

A vereadora de Fortaleza Kátia Rodrigues também comemorou a pré-candidatura do ex-prefeito. "O nosso Ceará vai seguir avançando. Estamos juntos nessa", disse. Ela não fez nenhuma citação à questão de gênero criticada, inclusive, por colegas da Câmara Municipal de Fortaleza.

Legenda: Da base aliada ao PDT na Câmara Municipal de Fortaleza, a vereadora Kátia Rodrigues comemorou vitória de Roberto Cláudio Foto: Reprodução/Instagram