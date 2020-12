Vereadores estão na expectativa de uma ligação do prefeito eleito

Os vereadores da base aliada do prefeito Roberto Cláudio (PDT), principalmente os que não foram reeleitos, estão na expectativa de serem chamados para compor a gestão do novo prefeito eleito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT). Na Câmara Municipal nomes são cotados pelos parlamentares. Essas definições dependem da articulação da chapa encabeçada pelo presidente da Câmara, vereador Antônio Henrique (PDT), que concorrerá à sucessão da Mesa Diretora do parlamento municipal.

Desde que foi eleito, Sarto Nogueira teve uma reunião com as bancadas dos partidos da base governista, mas ainda não teve reuniões individuais com os vereadores. Aos parlamentares ainda não foram dadas sinalizações sobre a composição do secretariado. Existe uma expectativa entre vereadores da base, principalmente os que não foram reeleitos, muitos do PDT, partido de Sarto, de serem acomodados em cargos na nova gestão, inclusive nas secretarias.

Acomodações

Na eleição municipal de 2016, os vereadores Elpídio Nogueira (PDT), Antônio Henrique (PDT) e Marta Gonçalves (PL) foram chamados para secretarias. Elpídio assumiu as secretarias de Turismo e a dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Já Antônio Henrique coordenou a Regional III em parte do mandato. Marta Gonçalves comandou a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas.

Agora, na transição para a gestão de Sarto, vereadores da base governista esperam ser convidados para cargos na Prefeitura. O assunto está rendendo especulações nos bastidores da Câmara Municipal e angustiando os parlamentares, enquanto as definições não são oficializadas.

Especulações

Alguns nomes, entretanto, são cotados, como o do vereador Elpídio Nogueira, irmão de Sarto. O prefeito eleito já teria sinalizado que deve convidá-lo para compor a nova gestão, mas não especificou para qual função. Os parlamentares dão Elpídio como certo na nova composição.

O vereador Renan Colares (PDT), que é presidente da Comissão de Orçamento da Câmara e relata matérias importantes na área financeira, também é especulado. Na lista, está ainda o vereador Ésio Feitosa (PSB), que é o atual líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara e não conseguiu se reeleger. Parlamentares esperam que ele seja acomodado na nova gestão.

O novo vereador eleito, Júlio Brizzi (PDT), que é o atual secretário da Juventude de Fortaleza, é lembrado, mas colegas do partido na Câmara afirmam que ele tem interesse em conhecer o Parlamento. A vereadora eleita Ana Paula (PDT) também é citada pelo currículo técnico como um nome que pode ser chamado para o primeiro escalão.

Suplentes

Além dos vereadores eleitos, aqueles que ficaram na suplência também são especulados, como Carlos Mesquita, Iraguassu Filho e Didi Mangueira, todos do PDT. Se não forem chamados, eles poderão assumir o mandato no lugar dos titulares que forem convocados. Nos bastidores, a demora na sinalização e mistério sobre o assunto têm deixado os parlamentares apreensivos.

Alguns comentam, reservadamente, que esse é o estilo do prefeito eleito Sarto, de ser mais “fechado”, e comparam com ao atual prefeito Roberto Cláudio. “Fico esperando o celular tocar”, brincou um vereador da base aliada. Eles apostam que até o Natal isso tudo vai ser resolvido, porque, até agora, Sarto estava focado na sucessão da Mesa da Assembleia Legislativa.

Mesa Diretora

As definições na nova gestão, no entanto, passam por outras, que envolvem a eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal. A chapa encabeçada pelo atual presidente, Antônio Henrique (PDT), que foi indicado pelo partido à reeleição para o cargo, ainda não foi fechada. O pedetista segue articulando os cargos na Mesa.

Antônio Henrique passou a última quarta-feira (9) se reunindo com vereadores da base. Partidos aliados que elegeram bancadas razoáveis na Câmara reivindicam posição na nova Mesa Diretora e afirmam que, nesse caso, poderiam ficar de fora das articulações para a nova gestão.

A oposição, por outro lado, tenta reivindicar posições na nova Mesa Diretora. O grupo de opositores eleitos para a nova gestão, formado por nove vereadores, deve se reunir com o presidente Antônio Henrique nos próximos dias. Eles ameaçam lançar uma chapa para disputar a Presidência com Antônio Henrique à sucessão, caso não sejam contemplados na Mesa.

Vereadores chamados

Elpídio Nogueira: assumiu a Secretaria de Turismo e a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Antônio Henrique: assumiu a coordenação da Regional III

Marta Gonçalves: assumiu a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas