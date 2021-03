Senador Major Olímpio é internado com Covid-19 em UTI após piora no estado de saúde

Após piora no estado de saúde, o senador Major Olímpio (PSL) foi transferido, nesta sexta-feira (5), para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O parlamentar foi diagnosticado com Covid-19 na última terça-feira (2) e estava em observação desde a quarta-feira (3), no Hospital São Camilo, em São Paulo.

Legenda: Olímpio foi diagnosticado com Covid-19 na última terça-feira (2). Na quarta (4), participou de uma sessão diretamente de um leito hospitalar Foto: Reprodução / Senado

Ao portal Uol, um amigo de Olímpio, que não se identificou, confirmou que o senador está "na UTI do hospital" e a sua condição "complicou um pouco, mas vamos seguir orando".

Ao receber o diagnóstico, na última terça, o senador comunicou que situação não era preocupante e disse que cumpria isolamento domicliar.

“Compartilho com todos que fui diagnosticado com Covid-19, mas estou bem, com sintomas leves e em isolamento domiciliar. Com isso, não será possível a minha presença nas sessões semipresenciais do Senado nos próximos 14 dias, continuarei trabalhando como sempre, mas remotamente", escreveu, em nota.

No mesmo dia, contudo, participou de uma sessão virtual do Senado que aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para o pagamento do novo auxílio emergencial já em um leito de hospital.

Segundo o jornal O Globo, além do parlamentar, quatro funcionários do gabinete dele estão com Covid-19. Um dos assessores está internado em Brasília e a situação é considerada crítica.