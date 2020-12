Secretário do Ministério da Saúde admite 'pressa' para compra de vacinas contra Covid-19

Elcio Franco, secretário-executivo do Ministério da Saúde, afirmou nesta terça-feira (29) que a pasta tem “pressa” em comprar as vacinas contra a Covid-19 e admitiu que sente a “angústia” dos brasileiros. Ele ressaltou, ainda, que o governo prima para que os imunizantes sejam "seguros e eficazes".

Elcio também tentou justificar a fala do general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, que questionou a "angústia" e "ansiedade" para que o Executivo deixe de lado as disputas políticas e apresente resoluções quanto ao processo de imunização.

"Eu acho que talvez tenha havido uma interpretação errada da maneira como o ministro se expressou. Quando ele se expressou em não haver 'angustia e pressa', ele queria destacar a capacidade do Ministério da Saúde com o próprio PNI [Plano Nacional de Imunização], quando disponibilizamos anualmente 300 milhões de doses de vacinas para o Brasil", afirmou Elcio.

"Foi nesse intuito que ele quis dizer, que não haveria motivo de pânico com relação à capacidade de chegarmos com toda essa capilaridade a todos os municípios do país. Estamos fazendo uma conjunção de esforços. O Ministério tem pressa, sente a angústia, mas prima pela segurança e eficácia da vacina e para que os laboratórios nos ofereçam essa vacina. Não adianta a gente tentar contratar [a vacina], o laboratório nos informar uma coisa, mas não disponibilizar para a nação essa vacina", acrescentou o secretário.

Declaração de Pazuello

Pazuello questionou a "angústia" e "ansiedade" para a compra das vacinas durante a apresentação do PNI, em 16 de dezembro.

"Temos 300 milhões de doses negociadas, algumas com recursos para isso. Temos provisão de MP [Medida Provisória] a ser assinada de R$ 20 bilhões. Temos capacidade de transcender e superar desafios. E ao final, toda vez sai mais forte, confiante e mais unidos. Somos os maiores fabricantes de vacinas da América Latina. Somos referência e estamos trabalhando", declarou o ministro.

