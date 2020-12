Secretariado tem mulheres em pastas estratégicas e nomes da atual gestão

O novo quadro de secretários da Prefeitura de Fortaleza, anunciado na quarta-feira (30), traz a vitrine do que será o governo de Sarto Nogueira (PDT). O pedetista escolheu cinco mulheres para comandar pastas estratégicas. Serão elas as responsáveis por coordenar boa parte do Orçamento e formar um tripé considerado fundamental para superar a pandemia, de acordo com o futuro gestor.

A lista de nomeados indica ainda um remanejamento de aliados de primeira ordem do atual prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em suas escolhas, Sarto mescla nomes políticos e técnicos. Ainda assim, apenas dois vereadores foram confirmados no primeiro escalão da gestão, o que frustrou a expectativa de alguns parlamentares. Agora, eles esperam ser contemplados nos próximos anúncios, que serão das secretarias regionais e dos cargos no segundo escalão do Município.

Conforme interlocutores de Sarto, ele aguarda que Roberto Cláudio edite decreto regulamentando o aumento de sete para 12 regionais na Cidade. Só então haverá a definição de quem ocupará essas vagas. Tais espaços são cobiçados por vereadores, visto que lidam diretamente com demandas da população.

O prefeito eleito usou as redes sociais, em uma live, para comunicar a escolha de vinte nomes, dos quais cinco são mulheres. Quantitativamente, há um decréscimo na representação feminina, se comparado ao atual quadro municipal, com sete. Contudo, Sarto apontou que elas estão em cargos estratégicos. “Temos mulheres na gestão das principais pastas. São elas que vão gerenciar a maior parte do Orçamento de Fortaleza”, ressaltou.

Ocupando atualmente cargo no Planejamento do Estado (Seplag), Flávia Teixeira foi alçada à titular das Finanças do Município, onde deve comandar a retomada econômica após a pandemia. “Será a primeira mulher a tomar conta do cofre dos fortalezenses”, disse. Quem também ganha novas atribuições é Ana Estela, secretária adjunta de Saúde do Estado. Agora, ela será titular da área no Município.

Na Educação, Dalila Saldanha será reconduzida ao cargo com a responsabilidade de retomar as aulas de forma segura na Cidade. A pasta de Urbanismo e Meio Ambiente deixará de ser comandada por Águeda Muniz para ter como titular a partir de 2021 Luciana Lobo, atualmente controladora e ouvidora geral do Município. O espaço deixado por Lobo será ocupado, na próxima gestão, por Christina Machado.

Secretariado

“Agradeço a todos que aceitaram o desafio. Que a gente possa cumprir os nossos compromissos de campanha, avançar na redução de desigualdades e procurar fazer uma Fortaleza mais justa, mais humana e de todos e todas”, disse o prefeito eleito aos escolhidos.

Sarto mantém na gestão pelo menos 11 nomes que atuam no Governo Roberto Cláudio, entre eles figuras de confiança do atual prefeito. Samuel Dias (PDT), atual secretário de Governo, braço direito do chefe do Executivo Municipal, voltará para a Infraestrutura. Outro homem de confiança de Roberto Cláudio, João Pupo, deixará a pasta de Conservação e Serviços Públicos para coordenar as futuras 12 regionais.

Renato Lima, que atualmente gerencia as regionais, será secretário de Governo. Marcelo Pinheiro, chefe de Gabinete de Roberto Cláudio, comandará a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Sarto também traz nomes do seu círculo próximo de aliados – e familiar. Elpídio Moreira, seu primo, chefiará o Gabinete. Já Elpídio Nogueira, irmão do futuro prefeito, comandará a pasta da Cultura. Cláudio Pinho, que encerra nesta quinta-feira (31) a gestão municipal em São Gonçalo do Amarante – após não conseguir eleger sucessor –, será secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Ele é aliado histórico do novo prefeito de Fortaleza.

A lista anunciada na quarta contempla ainda representantes de partidos aliados do PDT nas últimas eleições. Atual secretário de Turismo, que chegou a ser pré-candidato, Alexandre Pereira (Cidadania) será mantido no cargo. Ele deixou a disputa e embarcou na campanha pedetista. Ozires Pontes, que foi escolhido para a Secretaria dos Esportes, é filho de Luiz Pontes, presidente estadual do PSDB. Já Rodrigo Nogueira, do Desenvolvimento Econômico, é o nome do PP.

Vereadores

Se por um lado o prefeito eleito acomodou partidos aliados, por outro, ele contemplou, até o momento, poucos apoiadores no Legislativo. Além de Elpídio Nogueira, Ésio Feitosa (PSB) foi escolhido para a Coordenadoria Especial de Articulação Política de Sarto. Líder de Roberto Cláudio na Câmara, ele não garantiu titularidade no Legislativo.

A pasta terá status de secretaria, assim como a Coordenadoria Especial de Programas Integrados. Esta será comandada por Manuela Nogueira, titular da Secretaria de Infraestrutura desde o início da atual gestão. Os dois nomes foram anunciados horas após a live do prefeito eleito. Nos bastidores, vereadores pedetistas projetavam pelo menos três nomes chamados ao Executivo. Alguns projetam que convites ainda possam ocorrer para comandar parte das doze regionais.

As escolhas de Sarto também trazem outro impacto direto na Câmara. Vereadores aguardavam a decisão para definir nomes para compor a próxima Mesa Diretora do Legislativo. Por enquanto, o atual presidente, Antônio Henrique (PDT), encabeça a chapa em busca da reeleição.

Os outros cargos da composição ainda são discutidos. Um deles é Adail Júnior (PDT), atual vice-presidente, que seria reconduzido, além de Julierme Sena (Pros), nome já definido pela oposição para estar na Mesa como condição para uma eleição consensual. Ainda na quarta, reuniões entre vereadores já foram retomadas para a definição da chapa.

Vice-prefeito

Com a promessa de ser um vice-prefeito atuante, Élcio Batista (PSB) também comandará o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), cargo atualmente ocupado por Eudoro Santana. Os dois coordenaram a elaboração do Plano Fortaleza 2040, que reúne uma série de estratégias para melhoria da qualidade de vida na Capital.

Segurança

Outro nome de destaque anunciado por Sarto Nogueira é do coronel Eduardo Holanda, novo secretário da Segurança Cidadã. Atualmente ele comanda o Corpo de Bombeiros do Ceará. O coronel ganhou destaque nacional quando comandou o resgate das vítimas da tragédia do Edifício Andréa, em 2019.