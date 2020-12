Sarto define comando de IJF, AMC e Agefis; veja nomes

O prefeito eleito Sarto Nogueira (PDT) anunciou, na tarde desta quinta-feira (31), os nomes que irão comandar órgãos do segundo escalão da Prefeitura de Fortaleza. Foram definidos os chefes da Guarda Municipal, Defesa Civil, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Agência de Fisalização da Capital (Agefis) e do Instituto Dr. José Frota (IJF). Eles assumem a partir de sexta-feira, 1º de janeiro.

Dos cinco nomes, apenas a atual superintendente do IJF, Riane Azevedo, seguirá no cargo. Ela é médica anestesista e integra os quadros do hospital desde 1993. Os outros quatro integraram a gestão Roberto Cláudio (PDT), mas não no comando dos órgãos para qual foram designados.

A engenheira civil Juliana Coelho irá assumir a Superintendência da AMC. Ela ingressou no órgão em 2004, onde exerceu os cargos de estagiária, técnica de trânsito, gerente de controle e operação e chefe de Divisão. Coelho tamém já foi professora substituta da Universidade Federal do Ceará e do Instituto FederaL de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Para a superintendência da Agefis, quem assume é administradora Laura Jucá. Ela também já integrou a equipe da Agência nas funções de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e de superintendente interina.

Na Guarda Municipal, quem assumirá a diretoria geral do órgão é Marcílio Linhares Távora, inspetor do órgão há 17 anos. Marcílio é graduado em Geografia, com especialização em gestão pública.

Já na Coordenadoria da Defesa Civil quem assume é o engenheiro civil Régis Tavares. Ele já foi titular das Secretarias Regional I e VI e atualmente era superintende da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor).