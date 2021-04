Flávio Bolsonaro comenta acidente de quadriciclo no Ceará e diz que fará novos exames: 'Queda leve'

Flávio Bolsonaro se pronunciou pela primeira vez após sofrer acidente de quadriciclo no Ceará nesse sábado (17). No Twitter, o senador disse que teve "uma queda leve" e informou que fará exames para saber o grau da lesão.

"Sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar", escreveu na manhã deste domingo (18), agradecendo a quem se preocupou com ele. O senador afirmou que já está sem dor.

Flávio já está de volta a Brasília e negou a informação de que foi transferido em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Legenda: Flávio Bolsonaro agradeceu preocupação de apoiadores Foto: Reprodução

O "filho 01" do presidente Jair Bolsonaro sofreu luxação na clavícula e foi liberado com imobilização. O senador passava o fim de semana em um hotel de luxo na região acompanhado da sua esposa.

Ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém. Conforme a Prefeitura do município de São Gonçalo do Amarante, o parlamentar foi acolhido por volta da 18h de sábado.

Camilo Santana se manifestou

Camilo Santana (PT), governador do Ceará, se manifestou sobre o caso em postagem no Twitter, salientando o atendimento por meio do sistema público de saúde. "A orientação será sempre de atender da melhor forma possível, algo que nossos profissionais fazem com louvor. Viva o SUS!"

Legenda: Governador também se mostrou aliviado pelo estado de saúde do senador. Foto: reprodução/Twitter