Equipe de transição conclui trabalho em 14 dias e entrega diagnóstico ao prefeito eleito na capital

A equipe de transição montada pelo prefeito eleito José Sarto (PDT) entregou, nesta segunda-feira (21), o relatório geral que consolida os números e informações para troca de gestão em Fortaleza. O documento detalha a estrutura, organograma, situação fiscal, força de trabalho e serviços na capital.

O objetivo é apresentar para cada novo secretário um relatório específico detalhando da situação geral da pasta quem for assumir.

Foram 28 encontros para apresentar sugestões ao novo governo, de acordo com a equipe de transição. O documento aborda ainda áreas como inovação, urbanismo, mobilidade urbana, assistência social, saúde, educação, cultura e proteção animal.

De acordo com Sarto, o relatório é crucial para a execução do programa de governo. "Um material que será muito rico para que a gente possa começar nossa gestão e atender muito bem as demandas de todos os fortalezenses", resumiu.

Brasília

A reunião também discutiu os desafios prioritários para 2021, como vacinação contra a Covid-19, regularização do calendário escolar e recuperação econômica.

Na semana passada, Sarto Nogueira esteve em Brasília ao lado do prefeito Roberto Cláudio (PDT), onde encontrou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Na pauta, a compra de vacinas contra a Covid-19 para a população de Fortaleza.

Esse e outros temas, como recuperação da economia e retorno seguro às aulas, também foram discutidos em reuniões em Brasília com gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e representantes de instituições de financiamento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial e Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Nomes

O trabalho de pesquisa e diagnóstico dos números, documentos e prioridades na capital ocorreu após 14 dias do início dos trabalhos. A primeira reunião da equipe ocorreu no dia 7 de dezembro. Ainda no dia 3, os nomes que trabalhariam na transição foram divulgados.

A equipe teve seguinte composição:

Samuel Dias, secretário de governo;

Marcelo Pinheiro, secretário chefe de gabinete;

Elcio Batista, vice-prefeito eleito;

Ferrucio Feitosa, secretário da Regional II;

Renato Lima, secretário de Gestão Regional.

O grupo contou ainda com uma equipe de apoio técnico nos trabalhos:

secretário executivo de Governo, Laudelio Bastos;

coordenadora do Tesouro Municipal, Flávia Bruno;

secretária executiva da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, Cristina Machado;

secretário de Conservação e Serviços Públicos, João Pupo;

secretário executivo de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia;

secretário executivo da Chefia de Gabinete, Pedro Rocha;

Francisco Carlos Bezerra, representando o Instituto de Planejamento de Fortaleza.