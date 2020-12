Chagas Vieira passa a ocupar cargo estratégico no governo Camilo

Com a saída de Élcio Batista da chefia da Casa Civil, depois de ser eleito vice-prefeito de Fortaleza, na chapa com Sarto Nogueira (PDT), o governador Camilo Santana (PT) nomeou ontem o Assessor Especial de Comunicação, Chagas Vieira, para ocupar a secretária. O posto é estratégico para a administração estadual.

O anúncio foi feito nas redes sociais pelo governador, na tarde de ontem. A nomeação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do Estado. "Anuncio o nome do novo Secretário-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Trata-se de Chagas Vieira, atualmente Assessor Especial de Comunicação. Chagas tem colaborado com nosso Governo desde o começo, em 2015, conhece muito bem todas as áreas e a gestão", disse o governador.

Para o petista, "Chagas Vieira tem capacidade para dar uma contribuição ainda maior ao nosso Estado". "Agradeço ao secretário Flávio Jucá pelo período em que esteve respondendo pela pasta. Desejo muito sucesso ao novo secretário da Casa Civil nessa nova missão", declarou Camilo Santana.

De acordo com o novo chefe da pasta, a principal intenção é dar proseguimento e ampliar as ações nas principais áreas do governo. "Apoiar as secretarias no desenvolvimento das ações que já são consideradas prioritárias pelo governador Camilo Santana. O foco principal será resolver a questão da pandemia e a retomada da economia", disse ao citar, ainda o planejamento para a retomada das aulas. "O papel é estar junto às secretarias para a retomada. Desafio grande. Crise densa", avaliou.

Planejamento

Ainda de acordo com o secretário, na próxima semana está agendada uma reunião com o governador do Estado a São Paulo para negociar a compra da vacina contra o novo coronavírus. "E vamos manter as diretrizes já traçadas pelo governador Camilo Santana", declarou Chagas.

O novo secretário destacou a articulação que já vinha fazendo com as demais áreas do governo na área de comunicação, e que agora o novo posto vai facilitar ainda mais as ações pela amplitude da função. "Fortalecendo as políticas públicas sociais para atingir as pessoas mais vulneráveis. Transitar entre as áreas para que sejam implementadas politicas sociais para minimizar os impactos da pandemia. Vou fortalecer o diálogo com todos os setores", declarou o novo chefe da pasta.

Chagas Vieira é jornalista e exerceu cargos de direção em grupos de comunicação no Ceará e na Bahia. Também atuou na área de consultoria em comunicação. Chegou para coordenar a campanha eleitoral do governador Camilo Santana em 2014 e está no governo até hoje, tendo coordenado também a campanha de reeleição de 2018.

