Bolsonaro diz que militares podem ajudar na vacinação contra Covid-19 no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (22), que militares poderão auxiliar na imunização da população contra a Covid-19. A declaração ocorre em meio a críticas pela gestão da crise sanitária e pelo ritmo lento de vacinação contra o novo coronavírus por parte do Governo Federal.

"Vou hoje levar à Defesa a possibilidade de os batalhões nossos ajudarem na vacinação. Só lá embaixo, na Fiocruz [Fundação Oswaldo Cruz], são cinco milhões [de doses] por semana, já começamos a produção", declarou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. A fala do chefe do Executivo federal foi transmitida por um site bolsonarista.

No site, foram divulgados apenas pequenos trechos da fala de Bolsonaro. O presidente não detalhou como a ajuda dos militares ocorreria em nem uma das partes.

Desgaste devido à pandemia

O presidente enfrenta, atualmente, desgaste pela resposta à pandemia, que está em seu momento mais crítico no País. Na última semana — considerada a mais letal doença no Brasil —, houve registro de 15.788 mortes pela enfermidade. No domingo (21), a média móvel dos sete dias de óbitos pelo vírus chegou a 2.255, o 23º recorde seguido.

O pico da pandemia no Brasil e o ritmo lento da vacinação no País tiveram impacto na popularidade do Governo Federal. Pesquisa Datafolha apontou que 54% dos brasileiros veem a atuação de Bolsonaro no combate à pandemia e seus efeitos como ruim ou péssima. No levantamento anterior, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia.

Mudança de discurso

Em tentativa de reverter o aumento da rejeição a Bolsonaro, auxiliares passaram a defender uma repaginação do discurso do presidente. Ele passou a defender a ampla imunização da população, mesmo tendo feito diversos questionamentos às vacinas e ataques à CoronaVac.

O presidente, contudo, mantém as críticas a governadores e às medidas de isolamento social, e segue defendendo o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19.

"Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado", disse Bolsonaro em uma cerimônia com políticos e empresários no Palácio do Planalto. "O Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções", acrescentou.