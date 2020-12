Assembleia convoca sessão para terça-feira (15) para votar nove projetos pendentes

A Assembleia Legislativa marcou para esta terça-feira (15) sessão plenária para votar oito projetos de lei do Executivo e um da ex-deputada Patrícia Aguiar (PSD), numa tentativa de limpar a pauta antes do recesso. Entre a matéria, há uma que endurece cobrança de créditos tributários e outra que autoriza o Estado a remanejar R$ 1,3 milhão para a Escola de Saúde Pública, para a modernização do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e também para a Secretaria de Educação do Estado (Seduc).

Uma das matérias enviadas trata sobre o 'devedor costumaz', que é o contribuinte cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência contínua do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

O projeto prevê regras mais duras para esse tipo de contribuinte, como a possibilidade dele ficar impedido de obter credeciamento previstos na legislação tributária, ter direito a benefícios fiscais e até ficar sujeito à suspensão e cassação de sua inscrição na Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Outro projeto do Poder Executivo estalece prazos para que produtores e criadores agropecuários possam regularizar a sua situação cadastral na Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) sem sofrer penalidades por estarem irregular. A medida prevê 90 dias para que produtores e criadores que descumpriram obrigação zoosanitária se regularizem sem sofrer sanções.

Também consta na pauta da Assembleia projeto que atualiza a legislação do programa 'Primeira Infância' e outro que autoriza o Estado a remanejar recursos para a Escola de Saúde Pública, para a modernização do TJCE e para a Seduc.

Comissão

Nesta segunda-feira (14), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia realizou renuião extraordinária para deliberar sobre projetos. Na ocasião, cinco propostas do Poder Executivo foram aprovadas. O esforço tem como objetivo deixar as matérias prontas para votação.

Na ocasião, foram aprovadas quatro matérias que estão na pauta de terça: o que atualiza a legislação do programa Primeira Infância; o que autoriza o remanejamento de recursos; um que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional da Junta Comercial do Ceará (Jucec); e um que permite aportes do Estado para as Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasas).

Também foi aprovado na CCJ um projeto de lei complementar que institui o programa de Microcrédito Produtivo do Ceará e cria um fundo de investimento para o programa e outro que permite