Mensagem que circula sobre mudança na fiscalização da Washington Soares é falsa, diz Detran

É falsa mensagem que circula no WhatsApp sobre mudanças na fiscalização eletrônica das avenidas Washington Soares e Senador Carlos Jereissati (do Aeroporto) com “aparelhos de última geração” para detectar condutores dirigindo ao telefone ou sem o cinto de segurança. A garantia foi dada ao Diário do Nordeste pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

Além disso, se colocar o conteúdo da mensagem para pesquisar no Google, é possível ver que a informação falsa é antiga e já foi utilizada, inclusive, para disseminar fake news em outras cidades do Brasil, mudando apenas os nomes das avenidas.

Para se ter ideia, um site especializado em denunciar boatos desmentiu essa mesma mensagem em 2016.

Veja a mensagem que está circulando

“A partir de hoje, Avenida Washington Soares do iguatemi ao cambeba, e a Avenida Carlos Jereissati(Aeroporto) começam a ser fiscalizadas por aparelhos de última geração, capaz de identificar condutores usando celulares e sem o cinto de segurança e carros com multas em atraso, repassem aos grupos. Esses equipamentos pegam até quem está sentado no banco de trás, vão ter viaturas que ficaram (sic) esperando os carros atrasados, com motorista sem cinto e ao telefone celular só para multar, vão ser informados via rádio e mandar encostar pra entregar a multa ou rebocar CE's 040, 060, 065, 085 e a do aeroporto. Recebi agora do grupo polícia e amigos. Atenção e por favor repassem as (sic) motoristas tanto da empresa, quanto aos que possuem carros.”