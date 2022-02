Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (21)

Candidatos a concursos públicos no Ceará e também no Brasil devem ficar atentos e se preparar porque há certames com inscrições abertas nesta semana. A depender do cargo, o salário pode superar R$ 9 mil.

O Diário do Nordeste lista, abaixo, certames disponíveis.

CONCURSOS NO CEARÁ

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE)

Os interessados no certame do Core têm até o próximo dia 27 de fevereiro para realizar as inscrições. Ao todo, são quatro vagas, além de cadastro de reserva, para os cargos de assistente administrativo (3) e fiscal (1).

Para concorrer a uma das oportunidades é necessário que o candidato possua noções de direito administrativo, atendimento, arquivo e documentos oficiais, dentre outros requisitos estabelecidos no edital.

O profissional admitido deverá cumprir jornadas de 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 1.850,00 a R$ 2.473,56.

A taxa de inscrição custa R$ 67 e podem ser feiras pelo site do UDS. A prova está marcada para o dia 17 de abril.

Ministério da Saúde (Estágio)

A Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Ceará abre nesta segunda (21) as inscrições para o processo seletivo que irá formar cadastro de reserva para vagas de estágio remunerado de ensino superior.

Para concorrer os interessados deverão estar cursando a partir do quarto semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Jornalismo.

O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos.

O valor da bolsa estágio corresponderá a R$ 787,98 para jornada de 20 horas/semanais e a R$ 1.125,69 para jornada de 30 horas semanais, com auxílio-transporte correspondente a R$ 10,00 por dia estagiado.

As inscrições serão realizadas no período de 21 de fevereiro a 4 de março, até as 23h59 (horário de Brasília), enviando para o email estagiosemsce@saude.gov.br os seguintes documentos:

Formulário de inscrição constante em Anexo V no edital

Documentos de identificação

Comprovante de endereço

Título de eleitor para maiores de 18 anos

Certificado de reservista para maiores de 18 anos e candidatos do sexo masculino

Comprovante de matrícula e de frequência no curso, e, se for o caso, demais documentos contidos no anexo III, sendo imprescindível envio de currículo escolar constando notas obtidas

Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá das seguintes etapas: análise curricular, de caráter classificatório. A segunda etapa será entrevista, de caráter eliminatório, sendo facultada a aplicação de provas de português e/ou redação e/ou informática, a critério da unidade responsável pela vaga.

O resultado provisório será divulgado nas dependências da Superintendência do Ministério da Saúde no Ceará e enviado por e-mail após a realização da segunda etapa.

Prefeitura de Cascavel

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Cascavel foram adiadas até o dia 2 de março. São 27 vagas disponíveis e formação de cadastro reserva para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde.

Ao ser contratado, o profissional deverá exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.550,00.

Para concorrer à oportunidade oferecida, o candidato deve possuir escolaridade em ensino médio completo e estar residindo na área de abrangência do cargo desejado.

As inscrições podem ser feitas no site da Consulpam e custam R$ 100.

Prefeitura de Groaíras

Encerram hoje as inscrições para o cadastro de reserva de profissionais da área da Educação no município de Groaíras.

A seleção busca formar cadastro de reserva para formadores municipais do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (MaisPaic), nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, nos Eixos de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Fundamental II, Eixo de Literatura e Formação do Leitor e Eixo de Gestão e Avaliação.

Para participar, é necessário que os candidatos possuam graduação completa em nível superior. Aos contratados, a bolsa-auxílio será de R$ 420,00 mensais.

As inscrições seguem até as 11h desta segunda (21) exclusivamente de forma presencial, na Sede da Secretaria Municipal da Educação de Groaíras, situada na rua 23 de Maio, S/N, Centro da cidade.

Prefeitura de Nova Olinda

A Prefeitura de Nova Olinda está com inscrições abertas entre esta segunda (21) e terça-feira (22) para formação de cadastro de reserva.

Os profissionais devem suprir demanda temporária e atuar no Cadastro Único/Programa Auxílio Brasil.

A vaga é para o cargo de Cadastrador/Digitador, que terá como atribuições receber as famílias e agendar as entrevistas, entrevistar e digitar os dados coletados no Sistema de Cadastro Único, além de organizar os arquivos e conferir os formulários.

O aprovado e contratado terá carga horária de 40 horas semanais, e salário de R$ 1.212,00.

As inscrições podem ser efetuadas nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 8h às 12h e de 13h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), situada na avenida Jeremias Pereira, 497, Centro, Nova Olinda.

No ato da inscrição, o candidato deverá estar munido de:

Documento de identificação ou equivalente

CPF

Comprovante de endereço

Foto 3x4

Requerimento de inscrição devidamente preenchido

Currículo padronizado, conforme modelo constante do anexo III, presente no edital

Universidades

Universidade Federal do Ceará (UFC)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) está com inscrições abertas para a admissão de professores substitutos para a carreira do magistério superior.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes locais de atuação e setores de estudos:

Centro de Ciências Agrárias - Fortaleza: Departamento de Fitotecnia - Fitossanidade (1)

- Fortaleza: Departamento de Fitotecnia - Fitossanidade (1) Instituto de Cultura e Arte : Curso de Design e Moda - Tecnologia Têxtil e Confecção (1)

: Curso de Design e Moda - Tecnologia Têxtil e Confecção (1) Campus da UFC em Sobral : Curso de Odontologia - Saúde Coletiva / Evidência Científica (1)

: Curso de Odontologia - Saúde Coletiva / Evidência Científica (1) Campus da UFC em Crateús: Construção Civil e Estruturas (1)

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 20 a 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 ao mês, de acordo com a titulação.

O período de inscrição varia conforme a titulação do candidato. Confira:

Centro de Ciências Agrárias : graduação: de 7 a 11 de março; mestre: de 22 de fevereiro de a 3 de março; doutorado de 14 a 18 de fevereiro de 2022 por meio do email: depfito@ufc.br

: graduação: de 7 a 11 de março; mestre: de 22 de fevereiro de a 3 de março; doutorado de 14 a 18 de fevereiro de 2022 por meio do email: depfito@ufc.br Instituto de Cultura e Arte : a partir das 8h do dia 14 de fevereiro até às 22h do dia 18 de fevereiro, por meio do email: concursos.ica@ufc.br

: a partir das 8h do dia 14 de fevereiro até às 22h do dia 18 de fevereiro, por meio do email: concursos.ica@ufc.br Campus da UFC em Sobral : a partir das 8h do dia 14 de fevereiro até às 22h do dia 18 de fevereiro, por meio do email: odontologia@sobral.ufc.br

: a partir das 8h do dia 14 de fevereiro até às 22h do dia 18 de fevereiro, por meio do email: odontologia@sobral.ufc.br Campus da UFC em Crateús: a partir das 8h do dia 14 de fevereiro até às 22h do dia 18 de fevereiro, por meio do email: diretoria@crateus.ufc.br

O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 56,00 a R$ 108,00 e deverá ser efetuado por meio de Guia de Recolhimento da União.

Universidade Federal do Cariri

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas para a contratação de oito profissionais Técnicos Administrativos em Educação.

Há chances disponíveis para os seguintes cargos: Produtor Cultural (1); Técnico de Laboratório/Área Caracterização de Materiais (1) e Técnico de Tecnologia da Informação (6).

Ao ser contratado, o profissional deverá exercer funções em carga horária de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal que alterna entre R$ 2.446,96 a R$ 4.638,66, mais benefícios.

Os interessados em participar podem se inscrever via internet, no período de 14 de fevereiro a 4 de março de 2022, preenchendo o Formulário de Inscrição, via Google Docs.

A taxa de inscrição varia de R$120 a R$150, no entanto os candidatos que se encontram nos requisitos específicos do edital podem solicitar isenção.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está contratando professor adjunto A no setor de ciência de alimentos.

A carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais e a remuneração mensal equivale a R$ 9.616,18, já acrescida de retribuição por titulação.

As inscrições seguem até 2 de março, das 8h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na Universidade, na Secretaria do IDR, situado na rua José Franco de Oliveira, s/n Campus das Auroras, sala 204, bloco B. Ou via internet, pelo e-mail: secretariaidr@unilab.edu.br.

É necessário que o profissional entregue/ envie requerimento dirigido ao diretor do IDR, além de outros documentos exigidos no edital.

O valor da taxa a ser paga é de R$ 190,00, mas haverá isenção do valor aos candidatos que se enquadrarem nos requisitos especificados no edital.