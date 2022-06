Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

O Ceará registra inscrições abertas para concursos públicos de nível médio e superior nesta segunda-feira (13). As oportunidades são distribuídas em certames como Prefeitura de Fortaleza, IBGE e Unilab.

O Diário do Nordeste lista, a seguir, concursos com vagas abertas no Estado. Veja detalhes:

PREFEITURA DE FORTALEZA

Foram abertas as inscrições em concurso público para professores da rede municipal de ensino de Fortaleza, segundo anunciou o prefeito José Sarto pelas redes sociais. A remuneração básica, segundo o edital, é de R$ 4.384.82.

A taxa de inscrição é R$ 180. Ao todo, o certame oferta 2 mil vagas para professores efetivos, sendo 944 para áreas específicas (Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Ensino Religioso e Artes) e 1.056 para profissionais pedagogos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de julho pelo Canal de Concursos e Seleções no site da Prefeitura.

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado complementar para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022, com 48.535 vagas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online até dia 15 de junho de 2022 pelo site do IBGE.

A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) abriu inscrições para concurso público com 127 vagas para profissionais de níveis médio e superior, incluindo cadastro de reserva, nos campi de Redenção e Acarape, no Ceará, e de São Francisco do Conde, na Bahia.

Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 20 de junho, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As taxas são de R$ 80 a R$ 120 para níveis médio e superior, respectivamente.

>> Leia o edital

EMPRESA DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO CEARÁ

A Empresa de Tecnologia do Estado do Ceará (ETICE) abriu um novo processo seletivo para estagiários de nível superior, com 25 vagas. A oportunidade garantirá bolsa-auxílio no valor de R$ 708,03 ao mês e auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.

A inscrição deve ser realizada apenas pela internet através do site da ETICE até 14 de junho de 2022. O processo seletivo contará com análise curricular e entrevistas. As datas ainda serão divulgadas.

VAGAS DISPONÍVEIS

Cursos de administração: 8 vagas;

Tecnologia da informação: 9 vagas;

Contabilidade: 2 vagas;

Engenharia de telecomunicações: 3 vagas;

Estatística: 1 vaga.