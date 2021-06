Concurso da Polícia Federal 2021 tem resultado oficial divulgado; veja lista de aprovados

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, nesta sexta-feira (11), o resultado final na prova objetiva e o preliminar na discursiva do concurso público da Polícia Federal 2021. Os candidatos aprovados nos cargos de delegado, agente, escrivão e papiloscopista tiveram os nomes divulgados em ordem alfabética.

Acesse aqui o resultado da PF

As provas objetiva e discursiva têm caráter eliminatório e classificatório, e fazem parte da primeira etapa do concurso da PF. Ainda nesta fase, os candidatos passarão por exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral e de digitação, avaliação de títulos e psicológica.

Na segunda etapa, os aprovados terão aulas em um Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, a ser realizado no Distrito Federal. O segundo momento da avaliação psicológica, também eliminatório, ocorre nesta etapa.

As atividades do curso podem ser desenvolvidas em outros estados, a depender da administração da Academia Nacional de Polícia, responsável pela formação.

Além disso, serão submetidos a investigação social ao decorrer do concurso, do momento da inscrição até o ato da nomeação. Caso o candidato se recuse a se submeter ao exame antidrogas, será eliminado.

Vagas e remuneração

Delegado: 123 vagas; remuneração de R$ 23.692,74

Agente: 893 vagas; remuneração de R$ 12.522,50

Escrivão: 400 vagas; remuneração de R$ 12.522,50

Papiloscopista: 84 vagas; remuneração de R$ 12.522,50

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. O edital exigiu que os candidatos estivessem quites com as obrigações militares e eleitorais e ter carteira nacional de habilitação na categoria B, no mínimo.

Cronograma

Aplicação das provas objetiva e discursiva - 23 de maio;

Divulgação dos gabaritos preliminares da prova objetiva e do padrão preliminar de respostas das discursivas: a partir das 19h do dia 25 de maio;

Prazo para recursos: 26 e 27 de maio;

Resultado final da prova objetiva e provisório da discursiva: 11 de junho;

Resultado final das provas discursivas e convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF): 29 de junho;

Aplicação do TAF: 3 e 4 de julho;

Realização da avaliação médica (presencial): 7 e 8 de agosto;

Aplicação da prova oral (delegado): 23 e 24 de outubro;

Aplicação da prova prática de digitação (escrivão): 24 de outubro;

Resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para a matrícula no curso de formação: 21 de dezembro.