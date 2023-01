Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

O Ceará tem diversos concursos com inscrições abertas nesta segunda-feira (23). Há cargos de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações chegam a R$ 21.029,09.

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, tem seleção pública para profissionais de nível superior para atuar na proteção social do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

São ofertadas 14 vagas, sendo 11 para profissionais de Pedagogia, uma delas exclusiva para pessoa com deficiência, e três vagas de ampla concorrência para terapeutas ocupacionais. A remuneração é de R$ 2.473,69.

Interessados devem se inscrever até terça-feira, 24 de janeiro, pelo canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. A taxa de inscrição é de R$ 120.

Confira o edital completo

Prefeitura de Pacajus

Cargos gerais

A Prefeitura de Pacajus tem concurso aberto com mais de 800 vagas para diversos cargos, como assistente social, arquiteto, cirurgião dentista, médico, recepcionista e professor.

As remunerações variam entre R$ 1.212 e R$ 20.000, com carga-horária de 20 a 40h semanais. Há vagas de posse imediata e formação de cadastro de reserva.

As inscrições ocorrem no site do Instituto Consulpam e foram prorrogadas até 6 de fevereiro. A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo, de R$ 70 a R$ 140.

Confira o edital completo

Agentes de trânsito e guardas municipais

A Prefeitura de Pacajus também tem concurso público aberto para seleção de 12 agentes de trânsito e 48 guardas municipais. Há outras 126 vagas para cadastro de reserva.

O concurso exige nível médio. A carga horária semanal é de 40h. O salário-base para agente de trânsito é de R$ 1.489,55 e para guarda municipal, R$ 1.500.

As inscrições são realizadas online, no site do Instituto Consulpam, até 6 de fevereiro.

Confira o edital completo

Receita Federal

A Receita Federal tem concurso público aberto com vagas para unidades da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, em todo o território nacional.

São 230 vagas para auditor-fiscal e 469 vagas para Analista-Tributário, exigindo nível superior. A remuneração inicial para analista é de R$ 11.684,39 e para auditor, R$ 21.029,09.

Os interessados devem se inscrever até quarta-feira, 25 de janeiro, no site da FGV. O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de Auditor-Fiscal e R$ 115 para o cargo de Analista-Tributário

É importante ressaltar que o concurso é nacional, ou seja, os servidores poderão ser designados para trabalhar em quaisquer unidades da Receita Federal, e não somente as do Ceará.

Confira o edital completo

Banco do Brasil

O Banco do Brasil tem concurso público aberto com vagas para diversos estados, entre eles o Ceará. Serão selecionados 6 mil profissionais para o cargo de Escriturário.

A remuneração inicial é de R$ 3,6 mil, além de benefícios. Do total de vagas, 4 mil delas disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

Os interessados devem se inscrever até 24 de fevereiro no site da Cesgranrio, mediante o pagamento da taxa de R$ 50.

Confira o edital completo

Marinha

A Marinha do Brasil tem co para as escolas EAMCE, EAMES e EAMS, sendo destinadas a diferentes áreas como apoio, eletromecânica e mecânica. São 671 vagas distribuídas entre três estados: Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina.

A remuneração bruta é de R$ 2.294,50, sendo R$ 1.765 correspondente ao soldo militar, R$ 229,45 correspondente ao adicional militar, R$ 211,80 correspondente ao adicional habilitação e R$ 88,25 correspondente ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12 de fevereiro, pelo site da Marinha. A taxa de inscrição é de R$ 40.

Confira o edital completo