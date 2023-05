Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (1º)

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º). Há vagas de fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações chegam a R$ 18.581,16

Guarda Municipal de Fortaleza

A Guarda Municipal de Fortaleza tem concurso público com inscrições abertas com mil vagas. A seleção é para guarda municipal, com reserva para candidatos negros e com deficiência.

Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de maio no site do Instituto Idecan. A taxa de participação é de R$ 135. Os aprovados farão parte do efetivo da Capital, que conta com 2.161 agentes.

A remuneração para o cargo é de R$ 3.152,78, com auxílio-alimentação. Outras vantagens inerentes ao desempenho da função podem ser acrescidas.

>> Confira o edital completo

Sefin

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal das Finanças e a Secretaria Municipal do Planejamento (Sefin), continua a receber inscrições para o concurso público.

São 50 vagas, sendo 30 para Analista Fazendário Municipal - de diversas áreas - e outras 20 para Auditor do Tesouro Municipal.

Os candidatos devem ter nível superior completo conforme a respectiva área do cargo pleiteado. As remunerações variam entre R$ 9.863,86 a R$ 18.581,16.

As inscrições estão abertas até as 18h de sexta-feira (5) por meio do site do Cebraspe. A taxa de inscrição varia de R$ 120 a R$ 150 e deve ser paga até o dia 25 de maio.

>> Confira o edital completo

Serpro

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) tem concurso público aberto com 602 vagas e formação de cadastro de reserva.

A seleção é para o cargo de Analista com especialização em tecnologia. Há vagas reservadas para candidatos com deficiência e negros.

Os selecionados atuarão em diversas localidades, entre elas Fortaleza. A remuneração é de R$ 9.025,73.

As inscrições estão abertas até as 18h de 2 de junho, no site da Cebraspe.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Jaguaribara

A Prefeitura de Jaguaribara tem concurso público com inscrições abertas para preenchimento de 75 vagas de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior.

Há seleção para diversos cargos, como Agente Administrativo, Assistente Social, Enfermeiro, Professor de Educação Básica, Médico, Nutricionista, Odontólogo e outros.

As remunerações variam entre R$ 1.320,00 e R$ 9.631,84, com jornadas de 100 ou 200 horas mensais.

Os interessados devem se inscrever até 23h59 desta segunda-feira (2) no site do Instituto Consulpam.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Quixadá

A Prefeitura de Quixadá tem inscrições abertas para processo seletivo de cinco membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A contratação é temporária.

Os candidatos devem ter ensino médio completo e idade superior a 21 anos. O salário ofertado é de R$ 2.300 referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser realizadas até quinta-feira (4) presencialmente, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, na Casa dos Conselhos, situada na Rua Pascoal Crispino, nº 151, Centro. Não será cobrada taxa de particpação.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Campos Sales

A Prefeitura de Campos Sales também tem seleção pública aberta para contratação temporária de cinco membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e idade superior a 21 anos. A remuneração é de um salário mínimo, com carga horária mensal de 200 horas.

As inscrições estão abertas até quarta-feira (3). É necessário se inscrever de forma presencial na Rua Júlio Norões, nº 522, Bairro Centro., das 8h às 12h das 14h às 17h.

>> Confira o edital completo