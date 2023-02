Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta quarta-feira (22)

Para os interessados em concursos e seleções públicas, o Ceará tem diversas oportunidades com inscrições abertas nesta quarta-feira (22). Há vagas para diversas áreas e de nível fundamental, médio e superior.

Tribunal de Justiça

Seguem abertas até essa quarta-feira (22), as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Ao todo são 50 vagas - sendo 35 para o cargo de Técnico Judiciário e 15 para o de Técnico Judiciário Administrativo.

As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A remuneração para cada cargo é de R$ 5,6 mil. As vagas são para candidatos de nível médio completo ou técnico equivalente. A jornada de trabalho é de 40 horas por semana.

>> Confira o edital completo

Câmara do Crato

A Câmara Municipal do Crato também está com concurso público aberto, com 117 vagas e salários de até R$ 1,5 mil. As oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior.

As inscrições ocorrem até o dia 9 de março e podem ser feitas no site da Consuplan, organizadora do concurso. O custo da inscrição varia de R$ 68,00 a R$ 148,00, a depender da vaga que o candidato disputa.

As oportunidades são para os cargos de: auxiliar de Serviços Gerais e porteiro (Nível fundamental); assistente de recursos humanos, auxiliar de cerimonial, auxiliar de arquivo, assistente executivo, auxiliar de compras, recepcionista e técnico de sonorização (Nível médio) e controlador adjunto e ouvidor adjunto (Nível superior).

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Sobral

A Prefeitura de Sobral está com concurso público aberto para professor de educação básica. São 700 vagas e formação de cadastro de reserva.

Do total, 260 vagas são destinadas a professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental anos iniciais. Outras 440 para o Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano).

A jornada de trabalho é de 20h semanais e a remuneração de R$ 2.046,36. As incrições seguem abertas até o dia 8 de março no site do CEV Uece. A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

>> Confira o edital completo

Banco do Brasil

O concurso do Banco do Brasil também segue aberto até o dia 24 de fevereiro com mais de 6 mil vagas para o cargo de escriturário. Dessas, 57 são para o Ceará.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Cesgranrio e a taxa é de R$ 50. As provas serão realizadas no dia 23 de abril.

A remuneração inicial é de R$ 3,6 mil, além de benefícios. Do total de vagas, 4 mil delas estão disponíveis já para início imediato e as outras 2 mil para o cadastro reserva.

>> Confira o edital completo