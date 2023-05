Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (22)

O Ceará tem diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (22). Há vagas para diversas vagas, com salários de até R$ 16 mil.

Prefeitura de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza tem seleção pública aberta com 4.549 vagas para formação de cadastro de reserva de professores substitutos para atuar na rede municipal de ensino.

Do total, 2.713 vagas são para pedagogia e pedagogia bilíngue e 1.836 para áreas específicas (Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Matemática e Língua Portuguesa).

Os selecionados podem ser convocados para vagas que surjam dentro do prazo de validade do certame, que é de dois anos. A remuneração varia conforme a jornada de trabalho, sendo R$ 27,81 por hora/aula trabalhada, já incluso o montante de 20% referente à regência de classe.

Os interessados devem se inscrever no Canal de Concurso e Seleções até 5 de junho, mediante pagamento de taxa de R$ 110.

>>> Confira o edital para pedagogia

>>> Confira o edital para áreas específicas

Prefeitura de Umirim

A Prefeitura de Umirim tem concurso público aberto para diversas áreas, de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior. São 180 vagas para posse imediata e outras 180 para formação de cadastro de reserva.

Há seleção para Assistente Social, Agente Comunitário, Auxiliar bibliotecário, Auxiliar de farmácia, Copeira, Coveiro Educador físo, Fiscal, Médico, Merendeira, Motorista, Orientador Social, Pintor, Professor de diversas áreas, Secretário Escolar, Recepcionista, Técnico, Terapeuta Ocupacional e Vigia.

Os salários vão de R$ 1.321 a R$ 16.000. A primeira etapa da seleção é uma prova objetiva, prevista para 2 de julho.

É possível se inscrever até 6 de junho no site do IDIB. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 140, conforme o nível do cargo.

>> Confira o edital completo

Serpro

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) tem concurso público com inscrições abertas para seleção de Analista com especialização em tecnologia. São 602 vagas e formação de cadastro de reserva.

Do total, 121 vagas são destinadas para candidatos com deficiência e outras 120 para candidatos negros.

Os selecionados atuarão em diversas localidades, entre elas Fortaleza. A remuneração inicial é de R$ 9.025,73, com jornada de 40h semanais.

As inscrições estarão abertas até as 18h de 2 de junho, no site da Cebraspe. A taxa de participação é de R$ 100.

>> Confira o edital completo

Centec

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) tem processo seletivo aberto para formação de cadastro de reserva de professores para o Eixo Profissional do Ensino Médio Integrado (EMI).

Os selecionados poderão atuar em Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) em Fortaleza e no interior do Estado. A convocação ocorre conforme demanda da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc). A remuneração da hora/aula varia de R$ 18,32 a R$ 31,30, conforme o nível de formação do candidato.

As inscrições devem ser realizadas até 5 de junho no site do Centec. A taxa de participação é de R$ 100.

>> Confira o edital completo

UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas de concurso público para professor até 12 de junho. As inscrições são realizadas exclusivamente de forma online, por meio da plataforma Forms/UFCA.

No total, são ofertadas seis vagas imediatas nos setores de estudo abaixo:

Clínica Médica e Cirúrgica de Equídeos;

Clínica Médica e Cirúrgica de Ruminantes;

Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Silvestres;

Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais;

Administração e Extensão Rural;

Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Independentemente do setor de estudo, o vencimento básico do docente – somado à retribuição por titulação (doutorado) e ao auxílio-alimentação – é de R$ 11.139,64. A taxa de inscrição para a seleção é de R$ 278.

O concurso disponibiliza quatro vagas para ampla concorrência, uma vaga para Candidatos Pessoas com Deficiência (CPcD) e uma vaga para candidatos negros.

>> Veja o edital completo