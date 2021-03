Unimed Fortaleza abre vagas temporárias para profissionais de saúde

A Unimed Fortaleza está com vagas temporárias abertas para técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeutas no Hospital Unimed. Os profissionais de saúde atuarão na linha de frente da Covid-19.

Os enfermeiros serão alocados exclusivamente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As vagas de fisioterapia são para UTI e Enfermaria. Já as contratações de técnicos de enfermagem são para as alas de emergência, clínica médica e UTI.

O processo seletivo exige formação e experiência profissional para todos os cargos.

Entrevista

A seleção acontecerá de forma presencial na Rua Visconde do Rio Branco, 3729, no São João do Tauape, próximo ao Hospital Unimed. Serão distribuídas 300 senhas por dia, sendo 100 para enfermeiros e 200 para os demais cargos.

As próximas entrevistas estão marcadas para esta sexta-feira (19), das 8h às 12h; e entre os dias 22 a 26 de março (segunda a sexta-feira), das 8h às 10h.

Documentos que devem ser apresentados

Currículo impresso

RG

CPF

Carteira de trabalho

Certidão de nascimento/casamento

Certidão negativa do conselho profissional

"Existem vagas que podem ser preenchidas no mesmo dia e outras ficarão em nosso banco de talentos para as próximas oportunidades. Todas as instruções serão dadas na seleção". Ainda de acordo com a Unimed Fortaleza, mais de 1.100 profissionais de saúde foram contratados.