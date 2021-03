Sine oferta 815 vagas de emprego no Ceará nesta segunda (22)

O Sine/IDT está ofertando 815 vagas de trabalho formal no Ceará nesta segunda-feira (22). Desse total, 54 oportunidades são destinadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Fortaleza é o município com a maior quantidade de vagas

Segundo os dados do Sine, a Capital conta com 294 vagas de emprego formal listadas. Os destaques ficam para os cargos de vendedor pracista (24), costureira de máquinas industriais (23), costureira geral (21), auxiliar de linha de produção (22) e técnico de enfermagem (28).

Em Fortaleza, estão listadas 15 oportunidades para PCDs.

Limoeiro do Norte aparece logo em seguida no ranking de municípios, com 76 vagas de emprego formais. Os cargos de trabalhador rural (20), eletricista (16) e vendedor pracista (5) aparecem como destaque.

Maracanaú vem na sequência, com 75 vagas de trabalho formal ofertadas pelo Sine. As principais oportunidades são para costureira de máquinas industriais (30), consultor de vendas (5), e maçariqueiro (3).

Você pode conferir a lista completa no site do Sine.

Atendimento na pandemia

Por conta da pandemia de Covid-19 no Estado, o atendimento das unidades do Sine estão acontecendo por agendamento e forma remota. Para mais informações sobre o agendamento é preciso entrar em contato com as unidades do Sine.

Unidades em Fortaleza

Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214 - Email: vagas.centro@idt.org.br

Papicu - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: (85) 2180-6213 - Email: vagas.papicu@idt.org.br

Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br

Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217 - Email: vagas.messejana@idt.org.br

Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 - Email: vagas.benfica@idt.org.br