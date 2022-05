Seleção para Escola de Saúde Pública do Ceará tem 26 vagas abertas e salário de até R$ 8 mil

A Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP-CE) anunciou a realização de um novo processo seletivo com 26 vagas destinadas à seleção de bolsistas. A remuneração varia entre R$ 1.200 a R$ 8.000.

O profissional admitido vai atuar junto às demandas do projeto de farmácia clínica e no gerenciamento dos medicamentos e recursos econômico nos hospitais da Secretaria de Saúde do Ceará.

As oportunidades são para as seguintes áreas de atuação:

Bolsa de Extensão Tecnológica:

Graduado em farmácia, enfermagem ou medicina (10 vagas);

Graduado em farmácia ou medicina (1 vaga);

Especialista em farmácia ou medicina com pós-graduação (8 vagas);

Profissional com graduação e mestrado na área da saúde (4 vagas);

Profissional com graduação e mestrado na área da saúde (1 vaga)

Profissional com graduação em estatística e doutorado em economia (1 vaga).

Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação:

Graduado em farmácia, enfermagem ou medicina;

Graduado em administração pública ou gestão de políticas públicas.

Bolsa de Pesquisador Pleno:

Graduado em farmácia ou medicina, com doutorado em ciências farmacêuticas ou ciências medicas (1).

Como concorrer?

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade e titulação na respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais. A inscrição é gratuita.

Os interessados em participar do processo seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica até o dia 16 de maio, por meio do site da ESP-CE. (Confira o edital completo)

Provas

Os candidatos serão avaliados passarão por uma avaliação no dia 20 de maio, às 14h. A prova terá duração máxima de duas horas e consistirá em questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, legislação do SUS e administração pública.

Além desta, os candidatos serão submetidos à fase de avaliação curricular entre 20 a 27 de maio.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o processo seletivo terá validada durante 12 meses, contado a partir da publicação da homologação, com possibilidade de ser prorrogado uma única vez por igual período.